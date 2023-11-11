金屬創新應用好驚豔！228件作品同場競技　提高產業附加價值

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主辦單位指出，社會組及學生組佳作共20件，由產官學研專家所組成的評審團一致認為，參賽作品融入設計美學、材料優化、技術創新等元素，令人驚艷，顯示本競賽帶動產業與學界投入金屬之研發與創新設計。
為因應全球產業變化及節能低碳趨勢，產業發展署積極推動金屬產業升級與高值化政策，持續協助國內金屬製品業進行產品創新設計，提高產業附加價值，整合上中下游研發與製造的能量，建構金屬產業發展優質的環境，運用金屬材料與科技美學，將創新材料或設計融入於產品開發，擴大金屬的應用層面與產業規模。
今年參賽獲獎名單的作品中，都具備金屬材料新應用或技術突破、及創新的概念，具有商業化價值，可提升台灣金屬產業國際競爭力的動能與韌性。本次社會組金賞獎中國鋼鐵股份有限公司-「薄如蟬翼-超輕薄 6μm鋁箔」，作品設計特點為改良鋁胚的細晶模式和澆鑄參數，開發鋁箔料之冶金軋延薄化節能製程，並建立鋁箔之軋延模型來達到生產鋁箔薄至 6μm 的先進水準，克服鋁箔針孔數遽增、斷帶和表面髮絲條紋等缺陷，成功開發國際高品質的鋁箔材料。
學生組金賞獎實踐大學工業產品設計學系蔡頌愛-「結構模組燈具」，作品為一款創新的3D 列印模組化燈具，獨特之處在於採用了拉脹結構和金屬雷射燒結，實現具高亢斷裂性的堅固模組件，設計3個不同的模組件，創造出多樣化且猶如雕塑般的燈具造型。
後續，產業發展署與金屬中心將從得獎作品中，再遴選並協助參加國際競賽，歷年來累計已有38件金屬競賽作品獲得德國RedDot、iF DESIGN、日本GMark等國際大賽獎項；未來將輔導優化今年金屬競賽得獎作品參加國際競賽，擴大本項競賽衍生的國際知名度與創造產業實質效益。