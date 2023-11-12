定向越野／中正盃梁宇琪初試菁英組就封后　家庭組親子同樂齊闖關

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唯一跑進13分的女生梁宇琪原本有機會參加下個月在香港的亞青錦標賽，但因為就讀國防大學，謹慎起見避免前往中國地區而退出培訓隊，剛好今天亞青代表隊成員也同場以賽代訓，「原本也會跟他們一起訓練，但因為離隊了所以就跟學校的隊友們來參加。」
原本是參加20歲組的她提前「越級打怪」，梁宇琪解釋，今年過後就得進軍菁英組，所以先報名這場試水溫，「想說將難度調高一點。」結果因為組內的常勝軍目前都在國家隊訓練中，她以毫無懸念之姿登頂，雖然滿意成績，但還是自曝過程有瑕疵，「開賽小失誤，第一點沒有看到細部，跑過去才發現已經通過了哨點。」
其實梁宇琪早上還先到陽明交大參與另一場賽事，中午趕場完成2連戰，她笑說那只是他們校內辦的比賽，比較沒有那麽競爭，就當做暖身。從國小就開始跑定向越野，梁宇琪從興趣邁入競技，先前也數次當上16歲組國手代表台灣參賽，雖然這次因為身份特殊錯過最後的亞青資格，但她會持續跑下去，「還是會想要往選手發展，兼顧軍校生和定向越野，就算不能入選國家代表隊，也會在國內跑。」
擁有定向越野校隊的國防大學今天共派出20名選手前來參賽，全力為明年5月的大專盃備戰，梁宇琪表示，因為隊上很多人都平時都有參加路跑，所以體能有明顯優勢，自己是在就讀之前就曾在賽場遇到，考上學校之後，透過甄選入隊。
這項老少咸宜的運動這次也有14隊家庭組報名參賽，組數僅次於男子公開組；以31分52秒率先完賽的劉彥宏/江郁菁/劉薰接觸不到一年，第2次報名比賽就拿到冠軍，負責帶路的爸爸的劉彥宏還說，希望將這項活動推廣給更多人。
女兒劉薰今年6歲就讀國小一年級，劉彥宏表示小朋友平常休息就待在家，所以報名定向越野賽事帶她出門運動，今年解鎖過一次後就覺得蠻好玩，結果第2次參加就跟著小孩帶回第一名，「今天天氣蠻好，跑起來蠻舒服，由我負責找地圖，她們跟在後面跑，小朋友在哨點聽到逼逼聲也覺得蠻好玩的。」
劉彥宏指出，雖然平常沒有練習，但只要沒有走錯路，成績應該都會不錯，「因為場地蠻大的，今天有繞一點路。」此外他也認為這次場地平順，不過有少數的哨點稍微隱密些，需要花點心力尋找。
其實會認識到定向越野是因為江郁菁聽妹妹介紹，上次就是兩家人一起參加，留下美好回憶，今天再度攜手投入，不只有冠軍入袋，妹妹一家江郁茹/許菀玲/郭麗也有第3名，2位小朋友都開心帶回獎牌。
難得有家長可以帶小朋友一起闖關的活動，劉彥宏表示以後如果公司辦活動，也想推薦定向越野，甚至找協會協助與合作，「想要推廣給更多家庭。」