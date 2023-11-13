高市毒防局攜手保全與樓管公會 培訓百位「顧厝防毒守護員」
高雄市政府毒品防制局為深入社區建構綿密毒防網，鑑於集合式公寓大廈亦為現今社會重要居住生活型態，率全國之先，今（13）日與高雄市保全商業同業公會及高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會攜手合作「保全守護通 防毒好安居」服務計畫，整合民間網絡力量共同推動社區毒品防制工作，並將保全人員及管理人員納入毒防通報網絡，由毒防局進行講習培訓，提升公寓大廈保全人員及管理人員毒防知能，成為社區的「顧厝防毒守護員」，推展公寓大廈社區的毒品防制宣導、諮詢、關懷及轉介之一站式服務，共同阻絕毒品危害，維護無毒友善社區環境。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市七層樓以上公寓大廈有4200多棟，且公寓大廈保全人員及管理人員為接觸社區民眾的第一線，毒防局希望將保全人員及管理人員納入毒防通報網絡，今日首發有百位公會幹部、各保全公司主管、第一線公寓大廈保全人員及管理人員完成受訓，包含理事長陳紀孝均成為「顧厝防毒守護員」，毒防局長林瑩蓉親自為陳紀孝理事長披上守護員綬帶，與百位「顧厝防毒守護員」共同宣示合作推動社區毒品防制工作。
毒防局也將每月定期對公寓大廈新進人員進行培訓，課程內容包含疑涉毒品的辨識覺察、通報方法及技巧、及時協助與轉介流程、毒防局服務事項的介紹，提升對毒品防制之敏感度，強化防毒知能，完成講習培訓課程，即成為「顧厝防毒守護員」。
毒防局並鼓勵保全公司及公寓大廈管理公司將毒防局的毒品防制資訊，納入工作手冊(如:新興毒品樣態、染毒徵兆、求助方式、轉介服務等)，提升所屬員工防毒知能，並受理保全及公寓大廈管理業者申請毒品防制宣導講座。
陳紀孝表示，毒品防制很重要，尤其要守護公寓大廈社區內的良好環境，與毒防局合作來共同維護，也透過24小時免付費毒品防制諮詢專線0800-770-885，希望可以發揮立即通報、及時協助的功能。
林瑩蓉表示，非常感謝陳紀孝理事長率領的二公會攜手合作，為建構社區綿密毒防網一起努力，毒防局深入公寓大廈社區直接提供諮詢、關懷及轉介服務，期能落實社區毒品防制工作，共同維護無毒生活環境。