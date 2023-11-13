《東京復仇者2：血腥萬聖節》集結原班人馬 前、後篇12月8日上映
日本電影《東京復仇者》改篇自和久井健的同名漫畫，在2021年推出漫改真人版電影，在日本創下票房成績，這次再度集合原班人馬北村匠海、吉澤亮、山田裕貴、杉野遙亮之外，也加入新血村上虹郎、間宮祥太朗、高杉真宙等卡司推出續集《東京復仇者2：血腥萬聖節》前篇及後篇，一批帥哥一次排開氣勢驚人，台灣將於12月8日同時上映兩篇，讓影迷不用等待，一口氣看完結局。
記者陳雅蘭／綜合報導
電影《東京復仇者》改篇自同名漫畫，漫畫從2017年開始連載，融合穿越時空、青春愛情及夥伴義氣等多重元素，至今已經大賣7000萬本，相當受歡迎。作品2021年上映真人版《東京復仇者》，成功還原漫畫風格，創下43億日幣（約台幣9.3億元）的票房佳績，也是當年「漫改電影」的票房第一名；今年《東京復仇者2：血腥萬聖節 前篇-命運》票房也創下佳績。
《東京復仇者》系列的製作人岡田翔太表示，並非是因為《東京復仇者》票房成功才開始製作續集，而是因為「血腥萬聖節篇章」在原著漫畫的內容中，是拍攝團隊最想製作的內容，「第一集可說是為了這次的作品鋪路才開始的，所以在拍攝第一集時，所有團隊人員包括演員都知道會展開續篇的製作，獲得同意續集拍攝的當下，我們全都整裝待發了，演員也有著要一起走向這個篇章的共識，有這份決心對這部電影來說，是很重要的關鍵」。
因為「血腥萬聖節篇章」原著情節和情感相較於第一集的內容，除了青春成長，還有幫派間的角力和算計，故事可說是複雜許多，編劇去蕪存菁後仍是一部超過3個半小時長度的劇本，製片岡田說：「因為故事充滿著懸疑感，包含的人物和資訊真的非常龐大，要刪減的難度真的超高，最後是原著漫畫家和久井健提議分兩個篇章來進行，前篇是發現疑問，後篇是解決問題，前篇是情感的堆砌，後篇的激戰則是推向劇情的高潮。」
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