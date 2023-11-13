▲ 面對挑戰，實力仍在 ─ Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport試駕

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全新EcoBoost®180 ST-Line Sport可說是順應民意所推出的新車型，原先在搭載1.5生渦輪引擎的EcoBoost®180車型中未有運動化的T-Line規格，福特六和經過調查後，回應消費者需求，再推出2024年式Kuga時順勢就推出了EcoBoost®180 ST-Line Sport車型。
在外觀上，Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport配上了ST-Line專屬外觀套件，包括有燻黑蜂巢式進氣格柵、擾流飾板、車身同色飾板、黑化鯊魚鰭天線、大型擾流尾翼，另外還有19吋鷹爪雙色切削鋁合金輪圈、競技型雙邊單出方形排氣尾管、霧黑全環側窗框、霧黑運動車頂行李架等配件，同時還增加了本次式駕車也使用的荒島藍ST-Line專屬車色，在陽光下變得格外亮眼，整體也更具動感氣息。
進入座艙，同樣配有ST-Line專屬配置，印入眼簾的是專屬類麂皮運動座椅，其他還有ST-Line專屬運動型金屬油門／煞車踏板、迎賓踏板、腳踏墊等，同時，搭配了透過炫紅環艙車縫線、闇黑車頂篷以及運動碳纖維紋路內飾板，營造出熱血氛圍；而Kuga原本就廣受好評的配備部分，包括12.3吋全數位化儀錶、HUD抬頭顯示器、B&O丹麥頂級聲學音響也都是標準配備。
Kuga一直以來受到消費者青睞的當然還有其操控性的部分，而操控廣獲好評的基礎來自於C2底盤平台及平整化設計，並採用歐化懸吊設定，在前懸吊減震筒、後懸吊更採鋁合金下控制臂，有減輕簧下荷重的好處，加上精壯副車架等硬體架構，加上高剛性車體，提供扎實穩健的操控手感，以及相對明確的路感，Q韌地盤回饋，在過彎時，良好支撐性與精準轉向，都給予駕駛者較佳的信心。搭載的1.5L渦輪汽油引擎，具備180ps／6,000rpm最大馬力與25.3kg-m／3,000rpm最大扭力，搭配8速手自排變速箱，讓整體加速相當輕盈，動力雖不像EcoBoost®250 ST-Line Performance那麼強勁，但也已經非常夠用，同時，還有配有動態模式切換功能，具有運動、節能、防滑、正常、雪地／沙地等不同駕駛模式，可針對不同路況與駕駛需求自行切換。
2023年下半年，包括Honda CR-V、Nissan X-Trail等同級對手皆推出大改款車型，Kuga雖然相對資深，不過在整體戰力上並不會輸給新上市的對手，由於Kuga在2020年上市時，在就將產品力較當時對手向前跨了一大步，反而算是
跨入新世代SUV的先驅，反而是其他對手到現在才陸續在各方面跟上Kuga的腳步，尤其在達Level2的主動安全方面，2024年式的Kuga依舊相當完善，搭載之的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕輔助科技，提供iACC智慧型全速域定速巡航調節系統、AEC全速域輔助煞停、PCA前向碰撞警示、LCA車道導正居中、TSR道路標誌識別、ESA閃避轉向輔助、BLIS®視覺盲點偵測、CTA倒車來車警示、倒車顯影輔助（附動態導引指示線）、原廠360度環景影像（1280*800高解析度畫質）以及同級唯一搭載的RED道路邊緣偵測與PIB二次碰撞預煞輔助等安全輔助系統，而且包括LCA車道導正居中與iACC智慧型全速域定速巡航調節系統的功能完整性與做動細膩度上Kuga還是有所優勢。
整體來說，Kuga在國產中型SUV級距中還是操控與主動安全上的優等生，若預購買國產SUV又喜愛操駕樂趣的朋友，新推出的Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport是個不錯的選擇。
| 車型
| Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport
| 長/寬/高(mm)
| 4,621x1,882x 1,678mm
| 軸距(mm)
| 2,7010
| 車重(kg)
| --
| 引擎型式
| L3渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,496
| 最大馬力(PS/rpm)
| 180/6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 26.3/3,000
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 225/55R19
| 平均油耗
| 15.90km/L
| 售價
| 107.9萬元