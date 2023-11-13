▲「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑

*計時時段場上每次僅限一台車，測時配置為暖胎圈一圈，計時圈一圈，散熱圈一圈。



*計時日仍須遵守場地規範及噪音限制，若未依造場地規定進行單圈測試，則取消計時成績。



*「大鵬灣國際賽道」及「大鵬賽道駕訓中心」保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。



