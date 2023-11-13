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「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑

▲「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑
▲「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑

2GameSome - 有車賞

「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」自今年七月中開幕以來，積極規劃多項體驗課程包括：8月份搶先開跑的「Drive Your Car賽道駕訓體驗課程」，以及讓眾多二輪車迷們期待已久的「Ride Your Bike二輪體驗課程」也於10月份正式啟動。時序邁入11月份，「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」於今日隆重宣布「官方認證計時機制及單圈計時設備」將於12月正式啟用，誠摯歡迎各大汽車品牌、眾家車隊好手即刻手刀報名(註)，前來挑戰自我極限、創造屬於自己的單圈紀錄！ (註：關於計時日正式開放時段，相關詳情請見FACEBOOK官方粉絲團專頁之公告，並將一律採取線上報名系統進行預約，名額有限報名額滿即截止。)

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「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」這次推出計時日體驗活動的核心價值，期盼所有想要駕駛愛車親自下賽道進行極限駕駛的消費者，都能在安全的場域盡情體驗自己愛車的性能，同時持續精進自身的駕駛技術，而非在一般道路上進行具有高度危險性的競速行為。有鑒於此，尚騰汽車集團未來將積極推動台灣汽車運動的發展，而大鵬賽道駕訓中心也將在這個專業領域扮演重要的關鍵角色，全方位提供消費者更完善的賽道體驗服務，透過推出各項課程讓消費者在適當的安全規範下，能夠以合理的價格盡情享受最安全的賽道場域，從中學習並接觸平民化的汽車運動。「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」由衷希望能夠和國內各路好手齊心協力一起打拼，為提升台灣汽車運動的整體水平盡一份心力，未來能在國際汽車運動中發光發熱。

而在「官方認證計時機制及單圈計時設備」正式啟用之前，台灣森那美汽車於內部教育訓練活動中打頭陣搶先下場飆速體驗，旗下全新The Kia EV6 GT以市售最強電動車之姿，在強悍的585匹最大馬力和740Nm峰值扭力驅策下，於大鵬灣國際賽道上刷出1分58秒7的驚人成績！隨後在大鵬賽道駕訓中心駐點的四輪教練-黃晞展駕駛Kia EV6 GT-Line車款盡情釋放325匹最大馬力，並測出2分2秒20的成績，透過「官方認證計時機制及單圈計時設備」的精準掌握賽道上的一舉一動，提供最即時的精準數據。

大鵬賽道駕訓中心的成立，為國內汽機車品牌、車友社團、熱血車主、一般消費者提供客製化的專業賽道體驗服務，打破以往大眾對於汽車運動高門檻的刻板印象。歡迎有興趣的車迷朋友、車隊比賽練車、車聚活動，以及汽車品牌活動踴躍前來挑戰！

大鵬賽道駕訓中心 計時日流程

時間安排

流程規劃

備註

09:00 – 09:20

A組練習

最多10台車

09:30 – 09:50

B組練習

最多10台車

10:00 – 10:20

C組練習

最多10台車

10:30 – 10:50

A組練習

最多10台車

11:00 – 11:20

B組練習

最多10台車

11:30 – 11:50

C組練習

最多10台車

12:00 – 13:30

午間休息

賽道清潔

13:30 – 14:45

A組計時

每次僅限一台車

14:45 – 16:00

B組計時

每次僅限一台車

16:00 – 17:15

C組計時

每次僅限一台車

*計時時段場上每次僅限一台車，測時配置為暖胎圈一圈，計時圈一圈，散熱圈一圈。

*計時日仍須遵守場地規範及噪音限制，若未依造場地規定進行單圈測試，則取消計時成績。

*「大鵬灣國際賽道」及「大鵬賽道駕訓中心」保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。

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