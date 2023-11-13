▲「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在「官方認證計時機制及單圈計時設備」正式啟用之前，台灣森那美汽車於內部教育訓練活動中打頭陣搶先下場飆速體驗，旗下全新The Kia EV6 GT以市售最強電動車之姿，在強悍的585匹最大馬力和740Nm峰值扭力驅策下，於大鵬灣國際賽道上刷出1分58秒7的驚人成績！隨後在大鵬賽道駕訓中心駐點的四輪教練-黃晞展駕駛Kia EV6 GT-Line車款盡情釋放325匹最大馬力，並測出2分2秒20的成績，透過「官方認證計時機制及單圈計時設備」的精準掌握賽道上的一舉一動，提供最即時的精準數據。
大鵬賽道駕訓中心的成立，為國內汽機車品牌、車友社團、熱血車主、一般消費者提供客製化的專業賽道體驗服務，打破以往大眾對於汽車運動高門檻的刻板印象。歡迎有興趣的車迷朋友、車隊比賽練車、車聚活動，以及汽車品牌活動踴躍前來挑戰！
大鵬賽道駕訓中心 計時日流程
時間安排
流程規劃
備註
09:00 – 09:20
A組練習
最多10台車
09:30 – 09:50
B組練習
最多10台車
10:00 – 10:20
C組練習
最多10台車
10:30 – 10:50
A組練習
最多10台車
11:00 – 11:20
B組練習
最多10台車
11:30 – 11:50
C組練習
最多10台車
12:00 – 13:30
午間休息
賽道清潔
13:30 – 14:45
A組計時
每次僅限一台車
14:45 – 16:00
B組計時
每次僅限一台車
16:00 – 17:15
C組計時
每次僅限一台車
|*計時時段場上每次僅限一台車，測時配置為暖胎圈一圈，計時圈一圈，散熱圈一圈。
*計時日仍須遵守場地規範及噪音限制，若未依造場地規定進行單圈測試，則取消計時成績。
*「大鵬灣國際賽道」及「大鵬賽道駕訓中心」保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。