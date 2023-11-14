▲ 向三大賽事奪冠致敬，McLaren MSO打造750 S「3-7-59」彩繪紀念車

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而「3-7-59」三個數字就是代表三輛冠軍車當時的車號，並攫取了冠軍車主要配色，其中3號是來自Johnny Rutherford在1974年Indy 500奪冠駕駛的M16，當時是以橘色為底色，搭配了藍色數字；7號源自則是Alain Prost在1984年拿下F1摩納哥大獎賽冠軍所駕駛的MP4/2，其配色就是大家比較熟知的紅白相搭；至於59號則來自1995年McLaren在LeMans大賽中由Yannick Dalmas、Masanori Sekiya和JJ Lehto駕駛的McLaren F1 GTR，並採特別的深灰色塗裝。
MSO可說是費盡心思打造「3-7-59」紀念車，整輛車的塗裝過程都花了數百小時，仔細地把每一個部件拆卸後遮蓋與噴溪，噴漆中還用了2訂製油漆與傳統技術會用的銀箔，同時也採用全新的技術，車身後段的飛濺彩繪是先用油漆潑灑到圖紙上後，再將其掃描，再以數位繪圖搭配精密噴漆，繪製上車。除了特別的彩繪，輪圈採緞面黑色Vortex合金輪圈，煞車卡鉗還選用了藍、紅、金三色相搭。
除了外型，設計主題也延伸到車內，裝配由Alcantara包覆的跑車座椅，除了在兩側蝶翼上也引用了車外彩繪意象，頭枕上更有用橘色雷射蝕刻的專屬圖騰，鑰匙與換檔撥片也使採手工彩繪，每輛「3-7-59」紀念車也都會有一個專屬的「3-7-59」名牌，該銘牌還是用Alain Prost在1984年摩納哥大獎賽獲獎之MP4/2使用的碳纖維製成。。
McLaren表示每輛「3-7-59」紀念車都是獨一無二的藝術品，雖然整體會以相同樣式打造，但因為是以手工製造，不可避免地還是會有一些細微的差異，由於是藝術品，所以需要長達一年多的時間才能完成，「3-7-59」紀念車將會限量打造六輛，而一如過往的特製車，都早已是名車有主。