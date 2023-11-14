▲ 這應該是看過改最可愛的Suzuki Jimny了

Suzuki Jimny推出至今市場熱度依舊不減，改裝商家仍持續推出各種套件，其中Damd不僅推出新的Jimny改裝套件，而在名為little G.Traditional套件妝點下，成為目前看過最可愛的Jimny了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Suzuki Jimny以其方正可愛的外型在市場掀起一股風潮，至今這股熱潮依舊沒有退減，市面改裝店家仍持續推出各種套件，其中Damd就推出新的Jimny改裝套件。Damd將這款套件稱為little G.Traditional，在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。除此之外也還有後視鏡、車側飾條、引擎蓋方向燈、燈組防護罩、擋泥板、含木質的行李架和駱駝彩貼，進一步營造戶外越野風格。車內方面也有提供酒紅或灰色椅套。little G.Traditional在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。×little G.Traditional在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。車側也有增加飾條與駱駝彩貼。×車側也有增加飾條與駱駝彩貼。座椅有提供酒紅與灰色椅套。×座椅有提供酒紅與灰色椅套。×× 需求遠高於產能 嚴禁轉手獲利，Tesla要求買家一年內不得轉售Cybertruck 向三大賽事奪冠致敬，McLaren MSO打造750 S「3-7-59」彩繪紀念車 「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」計時日體驗活動開跑 面對挑戰，實力仍在 ─ Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport試駕