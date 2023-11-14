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這應該是看過改最可愛的Suzuki Jimny了

▲ 這應該是看過改最可愛的Suzuki Jimny了
▲ 這應該是看過改最可愛的Suzuki Jimny了

Carture 車勢文化

Suzuki Jimny推出至今市場熱度依舊不減，改裝商家仍持續推出各種套件，其中Damd不僅推出新的Jimny改裝套件，而在名為little G.Traditional套件妝點下，成為目前看過最可愛的Jimny了。

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Suzuki Jimny以其方正可愛的外型在市場掀起一股風潮，至今這股熱潮依舊沒有退減，市面改裝店家仍持續推出各種套件，其中Damd就推出新的Jimny改裝套件。Damd將這款套件稱為little G.Traditional，在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。除此之外也還有後視鏡、車側飾條、引擎蓋方向燈、燈組防護罩、擋泥板、含木質的行李架和駱駝彩貼，進一步營造戶外越野風格。車內方面也有提供酒紅或灰色椅套。

little G.Traditional在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。
little G.Traditional在外觀上於水箱護罩、引擎蓋、前後保險桿等處都有提供套件。
車側也有增加飾條與駱駝彩貼。
車側也有增加飾條與駱駝彩貼。
座椅有提供酒紅與灰色椅套。
座椅有提供酒紅與灰色椅套。

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