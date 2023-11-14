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唯一之Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti成史上最貴法拉利，但沒破賓士拍賣價最高紀錄

▲ 唯一之Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti成史上最貴法拉利，但沒破賓士拍賣價最高紀錄
▲ 唯一之Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti成史上最貴法拉利，但沒破賓士拍賣價最高紀錄

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又有一輛Ferrari 250 GTO在拍賣會上創下新成交紀錄，但它只成為了史上拍賣價最貴的Ferrari，並沒有打破Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe在2022年創下的1.35億歐元紀錄。

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在不久前，一輛唯一的Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti在著名的蘇富比拍賣會上落槌成交，落槌價為4,700 萬美元，遠低於最初預估的6,000 萬美元，若加上相關費用最終價格為5,170 萬美元，創下了Ferrari的拍賣紀錄。

這次登上拍賣會的Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti為何會特別受到矚目，因為它是Ferrari車隊在當年 唯一參賽的GTO Tipo 1962，而且有著實戰戰績，它在1962 年紐柏林 1,000公里耐力賽中獲得分組第一與全場亞軍，不過可惜的是卻因過熱問題，沒能完成當年的LeMans 24小時耐力賽。而它曾為美國Ferrari俱樂部主席所擁有。

這輛Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti最初是搭載4.0 升 V12引擎，是Ferrari車隊中唯一搭載此引擎的250 GTO，但在當年LeMans大賽之後，原廠將其更換為標準 3.0 升引擎，接著由私人購入後參加比賽。而現任車主則是在1985年購入。由於該車有其獨特性，原預估拍賣價可上看6,000 萬美元，雖然最後未能達到預期，但仍是當今拍賣價最貴的一輛Ferrari。

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AI倪珍報新聞