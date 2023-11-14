泡麵摻安眠藥、男下藥勒斃妻子！最高院駁回上訴、判14年6月定讞

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游男妻子的姊姊因聯繫不上妹妹，請人隔天前往查看，發現游男與妻子在房內昏迷不醒，旋即報警；游男向檢警坦承殺害妻子，檢察官依殺人罪起訴。
一審審理時，游男辯護人指出，因游男妻子另有其他交往對象並堅決離婚，才讓游男萌生殺意，請求依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑。
一審認為，游男不思理性處理與妻子的婚姻、子女照顧問題，反而預謀犯案、殺意甚堅，足見惡性重大並使子女失恃，審理時多次起身向家屬致歉，但未獲諒解，另考量游男坦承犯行等情狀，依殺人罪判處18年徒刑，褫奪公權10年。
案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審考量，游男犯後已知負起賠償責任，並將子女親權交由妻子家屬，足認他有悔悟之意，撤銷原判，改判刑14年6月。
游男不服判決，上訴第三審。最高法院認為，原審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）
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