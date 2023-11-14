12星座一周運勢／獅子座「上上大吉」　雙子、巨蟹座工作狀態不好

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本周運勢重點，感情、工作。
這周對於目前的狀態不是很滿意，顯得興致缺缺，尤其是你的感情部分。工作上對方的回應有點慢，效率不高；感情上你會發現對方有點無心，或故意吊你胃口。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周要非常努力才可能得到你要的結果，外在條件有點嚴苛。工作上努力辛苦的一周；感情上對方會有點冷淡，你要比較積極一點。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周要花非常多的時間，還沒有個成果以及求助無門。工作上小心狀態不好；感情上對方可能對你有點排斥。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若有兩個以上的選擇，小心翻船或顧不來。工作上狀態不好，你會比較被動；感情上目前的對象，對方都比較冷淡、覺得可有可無。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周的運勢上上大吉，容易被看中得到你夢寐以求的機會。工作上有你會喜歡的機會或合作對象；感情上暗戀你的人剛好是你喜歡的類型。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、感情。
這周小心人際關係，對方可能會被你惹毛。工作上若有問題，可能已經累積很久了；感情上可能有存在已久的問題爆發，小心對方的脾氣。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周別太擔心自己的表現，反倒是對方可能還沒準備好。工作上注意小動亂、資料缺失、對方的疏失；感情上對方可能有點害羞。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常。
這周別人或你的合作對象，可能會因為某些壓力中途喊卡。工作上對方可能壓力太大或不堪負荷；感情上對方可能承受不住跟你在一起的壓力，或是你給對方的光芒太大、太耀眼了。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周能見度、機會比以往更低，所以要更努力喔。工作上要努力積極爭取；感情上桃花還沒來，努力社交中。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周可能會失去某些東西，但會有援手的。工作上某些東西可能會結束，之後你的貴人就來了；感情上精彩刺激的體驗不少，但不會久留。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周狀況穩定，爛的、好的、救不回來的，都會慢慢穩定下來。工作上狀況穩定；感情上有些沒結果的，還是一樣不給答覆，消失的會消失得很徹底。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周若有不爽，再勉強下去或爭取，只會讓自己更不開心而已，感情上賭氣的感覺偏多。
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