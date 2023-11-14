▲配備增列續戰！Mazda 24 年式 CX-30 93.8 萬起上市

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MAZDA CX-30 以精品般的跨界革新休旅之姿，結合簡約優雅的魂動設計與細膩流暢的車身線條，透過絕美吸睛的光影色澤襯托 CX-30 獨特不凡的內在品味。車室內裝延續日本職人工藝，開啟車門後，沉穩優雅的雙色調內裝盡入眼底與 Smart Keyless 免鑰匙啟閉系統、方向盤換檔快撥片、雙區獨立恆溫空調系統等便利配備，展現精心雕琢的車室氛圍。
24 年式 20S Premium 車型全新升級 10.25 吋中央資訊顯示幕，讓資訊讀取更顯輕鬆，新增無線充電裝置與 USB Type-C，搭配車載娛樂裝置連結 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM，以人性化直覺操作接軌數位潮流，並全新升級 12 具揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統，讓每一趟旅程響樂紛陳。而頂規車型 20S Signature 以經典Signature 專屬亮銀套件作為身分識別，將亮銀鍍鉻點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕及手套箱開關等處，並同步全新配置 24 年式 Premium 車型所升級之配備，結合前擋投影式全彩抬頭顯示器並升級支援智慧型手機導航方向指引功能、真皮座椅、駕駛座八向電動調整附電動腰靠調整、及駕駛座椅記憶功能，豪華內裝質感超越同級。此外，20S Signature 車型可再享加價 1 萬元選購專屬 Carbon Edition 套件，包含 ALH 智慧型頭燈，結合個性十足的爍黑外觀元素 (爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈)，輔以細緻紅色縫線妝點的酒韻紅真皮座椅，在高雅的質感氛圍中，賦予個性化的風格演繹。
車型
23 年式售價
24 年式升級配備
24 年式售價
20S
Carbon Edition
908,000 元
全面標配高階安全配備
l Smart Keyless 免鑰匙啟閉系統
l 智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R)
l 智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)
l 四眼式輔助雷達 (前）
l USB Type-C
938,000 元
20S
Premium
1,048,000 元
智慧車載科技強勢升級不加價
l 10.25 吋中央資訊顯示幕
l 無線充電裝置
l 無線 Apple CarPlay™
l USB Type-C
1,048,000 元
20S
Signature
1,118,000 元
智慧車載科技強勢升級不加價
l 無線充電裝置
l 無線 Apple CarPlay™
l HUD 支援智慧型手機導航指引
l USB Type-C
1,118,000 元
20S Signature 車型亦可加價 1 萬元升級 Carbon Edition 套件
智慧型頭燈 (ALH) 酒韻紅真皮座椅
爍黑車外後視鏡 爍黑鋁合金輪圈