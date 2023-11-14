▲Bentley Continental GT Le Mans 限量推出

我是廣告 請繼續往下閱讀
Le Mans 24小時耐久賽可謂歷史最悠久，同時最考驗車輛可靠性及車手意志的經典賽事，深植Bentley品牌基因已達百年之久。1923年舉辦首屆賽事Bentley即奪得最快單圈紀錄，於隔年榮獲冠軍殊榮，開啟1924年至1930年間傲視群雄的5屆冠軍獎盃盛世，強化Bentley延續至今的運動性能本質。
2001年Bentley重返Le Mans賽事，不同以往的獨特新穎設計獲得季軍成績，但Bentley並不因此而自滿，經過團隊不斷努力精進，在2003年獲得冠軍及亞軍，包辦頒獎台的最高位置，同時也寫下Bentley的第6座Le Mans冠軍紀錄。
為紀念Bentley第6度獲得Le Mans賽事冠軍20週年，限量Continental GT Le Mans就此於2023年推出，當年率先衝線的Speed 8賽車身披7號賽車號碼，該號碼也同樣出現在車頭水箱罩及車罩上，以此向經典致敬。
專屬車身外觀採用Verdant車色佐以Moonbeam賽車線條，暗綠與亮銀的大膽對比、全車碳纖維空力套件與GT賽車風格的車尾黑化點綴，不僅大量承襲2003年Le Mans冠軍的奮戰精神，更完整呈現品牌富含性能底蘊的賽車基因。
車室內裝客製特點則由開門時，映入眼簾的專屬桂冠照地燈揭開序幕，接續碳纖維飾板鑲嵌Bentley傲視Le Mans賽事的6座桂冠，延伸至中央翻轉式儀表板，在數位螢幕與指針錶盤間特地裱褙2003年冠軍Speed 8賽車的汽門，處處彰顯其不凡傳承地位。此外，原為12小時制的時鐘，也特地更換為訂製24小時制時鐘，在精緻細節中呼應24小時耐久賽奪冠的難能可貴。
為呈現競技本質，Continental GT Le Mans搭載Bentley著名的6.0升W12引擎，最大馬力可達659 PS以及強勁的900 Nm扭力峰值，極速可達335 km/h，0-100 km/h 加速僅需3.6秒，以頂級性能輸出呼應賽車輝煌紀錄。
每輛Continental GT Le Mans皆配有一只精緻木製交車禮盒，由黑色鋼琴烤漆結合專屬Verdant車色，配有Speed 8模型與致敬書冊，講述Bentley賽事經典的難能可貴，更是永不放棄精神的紮實紀錄。