▲Isuzu 安心車輛健檢繞島行前進金門

台北合眾汽車「ISUZU 安心車輛健檢繞島行」活動再度前進離島，首次造訪金門地區為在地車主提供免費健檢服務，透過最專業與完善的檢查為愛車把關，確保頭家們以最佳車況繼續安心前行。
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繼前進馬祖及澎湖之後，台北合眾汽車本次造訪金門地區舉辦安心車輛健檢活動，自即日起至11月17日止，ISUZU原廠行動服務車與原廠技師親自為回廠的車輛進行全面19項免費安全檢查，包含駕駛室、引擎室及底盤等區塊，讓身處離島的運轉職人們同樣享有最全面的健檢服務。而為讓頭家們及各用車單位享有更彈性的車輛使用安排，本次台北合眾汽車同步提供到府健檢服務，貼心守護每一輛ISUZU的行車安全。此外，為感謝車主們的支持，凡於活動期間內完成車輛健檢，即可獲得ISUZU暖心好禮一份，敬請車主們把握難得機會。
台北合眾汽車高度重視車主每一刻的用車體驗，持續以完善的後勤服務品質讓擁有ISUZU無後顧之憂，未來也將持續關懷離島車主及舉辦車輛健檢活動，成為各位運轉職人強而有力的後盾。
金門服務資訊如下：
服務據點
11月17日 08:30~12:00
- 永新汽車特約廠地址：金門縣金湖鎮下莊新生街42號
- 服務日期：即日起至11月16日 08:30~17:30
預約電話02-8791-3829 轉1821
(預約服務時間：週一至週五09:00~17:30)活動注意事項：1. 本活動之贈品以現場實物為準，數量有限，贈完為止。2. 活動以現場公告為準，台北合眾汽車保留修改、終止活動之權利。