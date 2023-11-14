中信女將吳佳晏日次巡獎金榜封后 取得2024年JLPGA正巡出賽資格
▲今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。（圖／品牌提供）
生活中心/綜合報導
2023-11-14 18:23:00
中國信託銀行長期支持臺灣女子高爾夫選手於國際舞臺勇敢追夢，甫於今年加入「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）的19歲高球女將吳佳晏，初登日本女子職業高爾夫（JLPGA）次級巡迴賽即表現優異，至今共獲得3座日次巡冠軍，11日「山口周南女子盃」（Yamaguchi Shunan Ladies Cup）拿下並列第二名成績後，經JLPGA官方網站公告，吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。
被譽為「最強新人」的吳佳晏14歲時即寫下台巡賽最年輕冠軍得主的紀錄，曾拿下美國女子業餘高球錦標賽前四強，2020年轉為職業球員後表現穩定，今年起征戰日次巡大有斬獲，六月「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」拿下首場日次巡冠軍，更接連在「嘉實多女子賽」、「中國新聞女子盃」封后，職業生涯累積得到11座冠軍，日本媒體亦曾以「出色的穩定性」讚賞吳佳晏的優異表現。吳佳晏在上週所舉辦的「山口周南女子盃」拿下並列第二、進帳獎金158萬日圓，即以總獎金近2,500萬日圓，拿下今年日次巡獎金后座，2024年將勇闖正巡賽事。 ▲今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。（圖／品牌提供） 吳佳晏表示剛到日本時不會說日文、環境也較陌生，容易緊張，在家人的陪伴下逐漸適應日本球場及氛圍，不僅訓練時更專注、比賽更有自信，亦結交許多好友，「很開心旅日第一年繳出好成績，將繼續增強體力及精進推桿能力，希望明年在正巡賽事能取得勝利。」吳佳晏特別感謝中國信託銀行的支持、後援及球迷的鼓勵，是讓她持續成長的支柱與動力，希望球迷繼續為她加油。 ▲今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。（圖／品牌提供） 中國信託2011年起支持優秀有潛力的女子高爾夫選手，目前「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）女將共計15名，包含旅美好手侯羽桑、侯羽薔、殷小雯、程思嘉、安禾佑、彭婕、林子涵及張子怡，旅日好手盧曉晴、石昱婷、吳佳晏、小暮千広，以及在台巡賽奮戰的丁子云、劉芃姍、張雅淳，陣容堅強。今年選手們頻傳捷報，共奪得5座冠軍，除吳佳晏獲得3座日次巡冠軍，殷小雯於美次巡Epson Tour的「野馬女子高爾夫菁英賽」封后，侯羽薔則於台巡「2023緯創女子公開賽」奪下職業首冠。中國信託銀行將持續以實際行動，支持選手揮桿圓夢、爭取最佳成績，並透過舉辦、贊助國際級賽事，為選手打造接軌國際的競技舞臺。