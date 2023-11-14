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比賓士EQS還要更厲害 吉利Galaxy銀河E8空力表現超猛

▲ 比賓士EQS還要更厲害 吉利Galaxy銀河E8空力表現超猛
▲ 比賓士EQS還要更厲害 吉利Galaxy銀河E8空力表現超猛

Carture 車勢文化

在中國廣州車展上，吉利集團發表了全新Galaxy銀河E8，這輛中大型房車擁有著極為現代化的外觀特色，而其風阻係數值更是來到0.199Cd，比起賓士EQS的0.202Cd還要更厲害，而且憑藉著他們最新的碳化矽馬達科技，比起先前的馬達效率提升20%，讓續航里程可以突破500公里大關。

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吉利銀河E8擁有優異的空力表現，其風阻係數值來到0.199Cd相當驚人。
吉利銀河E8擁有優異的空力表現，其風阻係數值來到0.199Cd相當驚人。
全新的吉利銀河E8在廣州車展上與大家見面，並且開放車主預定車輛，這輛車基於吉利汽車集團的SEA底盤平台架構，長5,010mm、寬1,920mm、高1,465mm、軸距2,925mm，而風阻係數值達到0.199Cd，這樣的表現比賓士EQS的0.202Cd還要更厲害，而從其外觀也可以發現樣貌非常流線，日行燈則是擁有多個銳利線條組合成像是人眼的形狀，在保桿兩側也有著細細的燈條點綴車輛，而前方的封閉式水箱護罩也有發光設計，車門也採用的是貼平式的把手，而特別的是兩側後照鏡是傳統設計，不像是新世代車款使用的數位後照鏡。

車內的亮點就是橫跨儀表台，長達1.157公尺的45吋8K螢幕，搭配上25.6吋的抬頭顯示器，擁有絕佳的駕駛體驗，而中控台只有六個簡單的按鈕，相當簡潔有型，而平底式的方向盤帶來運動化的手感，動力部分在入門車型採用400V架構，搭配上272匹的後置電動馬達，擁有62kWh以及76kWh兩種電池版本，前者擁有550公里(CLTC規範)續航里程，後者擁有665公里續航里程，頂規車款採用800V架構，搭配上前224匹、後421匹雙電動馬達，一樣使用76kWh電池組，續航里程一樣是665公里，而在800V架構下只要充電5分鐘就可以擁有180公里續航，預計將會在20萬人民幣價位的轎車市場當中，創造出優異銷售表現。

外觀造型可以發現日行燈組非特別，有著多種線條讓樣貌看起來就像是一雙眼睛。
外觀造型可以發現日行燈組非特別，有著多種線條讓樣貌看起來就像是一雙眼睛。
貼平式的車門把手是為了良好的空力表現，而採用傳統後照鏡就可以達成0.199Cd的風阻係數值相當厲害。
貼平式的車門把手是為了良好的空力表現，而採用傳統後照鏡就可以達成0.199Cd的風阻係數值相當厲害。
車尾的燈具也使用了多種線條的堆疊，而寬扁的比例也讓整輛車看起來更為寬大。
車尾的燈具也使用了多種線條的堆疊，而寬扁的比例也讓整輛車看起來更為寬大。
這輛車配備高通新一代旗艦車機晶片片8295，成為首批搭載5nm製程的量產車，其計算能力是8155晶片的7.5倍。
這輛車配備高通新一代旗艦車機晶片片8295，成為首批搭載5nm製程的量產車，其計算能力是8155晶片的7.5倍。
車輛配有256色氣氛燈、電吸門、25.6吋AR抬頭顯示器、12具喇叭的哈曼INFINITY音響、人臉辨識和車載香氛系統。
車輛配有256色氣氛燈、電吸門、25.6吋AR抬頭顯示器、12具喇叭的哈曼INFINITY音響、人臉辨識和車載香氛系統。
採用SiC碳化矽電動馬達，功率提升20%，充電5分鐘就擁有180公里續航，極低的風阻係數對於續航表現有顯著幫助。
採用SiC碳化矽電動馬達，功率提升20%，充電5分鐘就擁有180公里續航，極低的風阻係數對於續航表現有顯著幫助。
車輛前方採用全球第一個量產的一體式發光設計，燈光關閉時平整簡潔，打開的時候可以呈現迎賓畫面，像是流水、音樂秀等效果。
車輛前方採用全球第一個量產的一體式發光設計，燈光關閉時平整簡潔，打開的時候可以呈現迎賓畫面，像是流水、音樂秀等效果。
車上還備有50W手機無線充電功能，讓你的充電效率更好。
車上還備有50W手機無線充電功能，讓你的充電效率更好。
全景天窗的配置也是重點，預計最快明年初就可以交付車輛。
全景天窗的配置也是重點，預計最快明年初就可以交付車輛。

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