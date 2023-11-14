▲ 比賓士EQS還要更厲害 吉利Galaxy銀河E8空力表現超猛

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全新的吉利銀河E8在廣州車展上與大家見面，並且開放車主預定車輛，這輛車基於吉利汽車集團的SEA底盤平台架構，長5,010mm、寬1,920mm、高1,465mm、軸距2,925mm，而風阻係數值達到0.199Cd，這樣的表現比賓士EQS的0.202Cd還要更厲害，而從其外觀也可以發現樣貌非常流線，日行燈則是擁有多個銳利線條組合成像是人眼的形狀，在保桿兩側也有著細細的燈條點綴車輛，而前方的封閉式水箱護罩也有發光設計，車門也採用的是貼平式的把手，而特別的是兩側後照鏡是傳統設計，不像是新世代車款使用的數位後照鏡。
車內的亮點就是橫跨儀表台，長達1.157公尺的45吋8K螢幕，搭配上25.6吋的抬頭顯示器，擁有絕佳的駕駛體驗，而中控台只有六個簡單的按鈕，相當簡潔有型，而平底式的方向盤帶來運動化的手感，動力部分在入門車型採用400V架構，搭配上272匹的後置電動馬達，擁有62kWh以及76kWh兩種電池版本，前者擁有550公里(CLTC規範)續航里程，後者擁有665公里續航里程，頂規車款採用800V架構，搭配上前224匹、後421匹雙電動馬達，一樣使用76kWh電池組，續航里程一樣是665公里，而在800V架構下只要充電5分鐘就可以擁有180公里續航，預計將會在20萬人民幣價位的轎車市場當中，創造出優異銷售表現。