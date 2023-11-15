全新PPE電動平台生產開催！Audi 電動休旅 Q6 e-tron蓄勢待發
隨著Audi 開始生產用於PPE(Premium Platform Electric)電動車平台的電動馬達，Audi 的動力生產於匈牙利焦爾市(Győr) 迎來新篇章。新開發的電動車馬達將應用於奧迪Q6 e-tron系列車款。Audi 將於今年年底於英戈爾斯塔特總部(Ingolstadt) 生產首度使用PPE平台的Audi 電動車。此外，為迎接此計畫，總部於英戈爾斯塔特建立了電池裝配工廠。奧迪匈牙利於焦爾一個15,000平方米全新的生產區域生產定子和傳動組件，同時也在該地組裝PPE平台的車軸。並且也於焦爾進行產品測試。
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Audi CEO Gernot Döllner 表示: 「焦爾十分適合為PPE電動平台生產高質量且高效能的電動馬達。當地高素質的團隊自2018年已製造超過40萬套電動驅動系統，這是無可量化的可貴經驗。」除了為Audi Q6 e-tron系列車款提供動力的PPE電動平台馬達外，焦爾也負責製造Audi Q8 e-tron的驅動系統。更為了福斯集團使用MEB 平台的車輛額外建立生產區域，並用於製造電動馬達。
四環品牌為生產PPE平台馬達，增添了三條生產線，約有700名員工參與生產。定子和傳動組件的生產線分別有28及15個工序，僅組裝車軸就需要190個獨立工序。在生產方面，焦爾的員工採三班制輪值，每天可生產高達2,000個PPE電動平台的馬達。
曾於2012年至2016年擔任匈牙利奧迪車輛生產總監的Walker 表示：「我從個人經驗中深知匈牙利奧迪團隊充滿熱情的工作態度，以及他們如何有系統地推動全球最大引擎廠走向電動化。憑藉其在動力系統和淨碳中和生產方面的豐富經驗，焦爾工廠是奧迪全球生產網絡不可或缺的一部分。」
Audi 正利用電動車技術轉型的機會，全面改造其全球生產網絡，並透過360 factory 為未來製造領域創造清晰願景。作為全面且永續方法的一部分，Audi正對現有工廠進行現代化、電子化及轉型。自2020年來，焦爾工廠已實現淨碳中和生產；該工廠擁有歐洲最大的屋頂光伏系統，是匈牙利最大的地熱能工業使用者。為了讓PPE電動平台馬達自匈牙利焦爾至德國英戈爾斯塔特之間的運送達到碳中和，Audi 與擁有歐洲跨境鐵路貨運的DB Cargo合作。