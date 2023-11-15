▲回饋粉絲敲碗！宏佳騰 STR 250特仕版再登場

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25週年特仕車優惠方案
- 即日起購買宏佳騰25週年特仕車即享有以下優惠方案
車款
車色
優惠方案
STR 250特仕版
荒漠沙
|即日起至11月30日止
*預購即折$2,000元
靛海藍
STR 300 特仕版
荒漠沙
|即日起至12月31日止
*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）
耀日紅
3D-350R
荒漠沙
|即日起至12月31日止，優惠方案二選一
*現金購車現折$10,000元
*信貸享12/24/36/48期分期0利率
墨軍綠
消光黑
車款
車色
優惠方案
Ai-1 Ultra Belt 特仕版
荒漠沙
|即日起至11月30日止
*現金購車現折$3,000元
*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）
- 即日起至12月31日止，凡持不限年份宏佳騰智慧電車車款之車主行車執照，以及出廠日為民國109年12月31日前（含）之宏佳騰燃油機車車款之車主行車執照，至宏佳騰經銷據點購買以下車款即享老車主回饋方案
優惠車款
內容
|燃油機車優惠車款
3D-350R
|購車即補助$20,000元
STR 300 特仕版
|購車即補助$5,000元
New CO-IN 入門版
|購車即補助$8,000元
Dory 125 碟煞版
|購車即補助$7,000元
Gather 125
|購車即補助$13,000元
|智慧電車優惠車款
Ai-1 Ultra Belt 一般版
|購車即補助$15,000元
Ai-1 Ultra ABS
|購車即補助$11,000元
Ai-2 Gather/+
|Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元
宏佳騰智慧電車老車主回饋購車方案詳情：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/owner-rewards
11月優惠方案
- 即日起至11月30日止，購買宏佳騰機車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$6,300元
優惠車款
內容
STR 300 一般版
|優惠方案二選一
*現金/信貸購車現折$3,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
New CO-IN Keyless版
|贈全車延長保固一年+優惠方案三選一
*現金購車現折$7,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
*信貸享12/24/36期分期0利率
New CO-IN入門版
|贈全車延長保固一年+優惠方案二選一
*現金/信貸購車現折$3,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
Dory 125
|贈全車延長保固一年
Dory 125 ABS
|贈全車延長保固一年+雙重精品組：潮流風鏡+造型保桿（贈完即止，工資另計）
刷信用卡享12/24期分期0利率
Gather 125
|優惠方案二選一
*現金購車現折$8,000元
*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率
- 即日起至11月30日止，購買宏佳騰智慧電車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$29,800元，更多詳情請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/anniversarysale-3
優惠車款
內容
Ai-1 Ultra Belt 一般版
|*購車現折$7,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省萬元*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）
Ai-1 Ultra ABS
|*購車現折$8,000元
*購車享信貸分期0利率
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$5,000元，工資另計）
優惠車款
內容
Ai-1 Sport
|*購車現折$9,000元
*購車享信貸分期0利率
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）
Ai-1 Sport+
|*購車現折$10,000元
*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）
Ai-1 More
|*購車現折$3,000元
*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）
Ai-2 Gather
|*購車現折$6,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省$9,000元
*購車即贈品牌風格安全帽、鋁合金輕量化前置物籃（總價值近$3,000元，工資另計）
Ai-3 More
|*購車現折$6,000元
*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）
Ai-4 Ever
|*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元
*購車即贈Ai-4 Ever鋁合金輕量化前置物籃（總價值$1,680元，工資另計，限量100組）