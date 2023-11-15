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回饋粉絲敲碗！宏佳騰 STR 250特仕版再登場

▲回饋粉絲敲碗！宏佳騰 STR 250特仕版再登場
▲回饋粉絲敲碗！宏佳騰 STR 250特仕版再登場

2GameSome - 有車賞

宏佳騰STR 250特仕版推出後限量350台配額在短短五日便搶購一空，為感謝消費者支持，宏佳騰宣布即日起STR 250特仕版限時開放預購，加碼祭出現折2,000元購車優惠！同時加碼新增3D-350R至老車主感恩回饋方案，提供超級補助$20,000元；此外，各縣市政府環保局汰舊換新補助最後倒數，以政府補助搭配宏佳騰智慧電車優惠，享最大購車折扣$39,800元。

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STR 250特仕版以6.5（kg/ps）的最佳馬力重量比及0-60km/hr僅需4.5秒的犯規級加速表現獲得車友青睞，採用特殊汽車等級高強度車架，較傳統鋼材提升1.5倍剛性，優於一般速克達的35mm重機等級強化前叉，搭配無段可調氮氣後避震，大幅提升操駕靈活度；STR 250特仕版外型以俐落流暢線條設計，Class D汽車等級頭燈提高夜間行車安全，儀表更標配宏佳騰獨家研發的CROXERA 2，各項智慧功能如測速照相提醒、輔助導航、速限、油量不足自動提醒及手機來電等，以便捷科技享受高質感駕馭過程。

25週年特仕車優惠方案

  • 即日起購買宏佳騰25週年特仕車即享有以下優惠方案

車款

車色

優惠方案

STR 250特仕版

荒漠沙

即日起至11月30日止

*預購即折$2,000元

靛海藍

STR 300 特仕版

荒漠沙

即日起至12月31日止

*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）

耀日紅

3D-350R

荒漠沙

即日起至12月31日止，優惠方案二選一

*現金購車現折$10,000元

*信貸享12/24/36/48期分期0利率

墨軍綠

消光黑

車款

車色

優惠方案

Ai-1 Ultra Belt 特仕版

荒漠沙

即日起至11月30日止

*現金購車現折$3,000元

*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）

老車主感恩回饋方案

  • 即日起至12月31日止，凡持不限年份宏佳騰智慧電車車款之車主行車執照，以及出廠日為民國109年12月31日前（含）之宏佳騰燃油機車車款之車主行車執照，至宏佳騰經銷據點購買以下車款即享老車主回饋方案

優惠車款

內容

燃油機車優惠車款

3D-350R

購車即補助$20,000元

STR 300 特仕版

購車即補助$5,000元

New CO-IN 入門版

購車即補助$8,000元

Dory 125 碟煞版

購車即補助$7,000元

Gather 125

購車即補助$13,000元

智慧電車優惠車款

Ai-1 Ultra Belt 一般版

購車即補助$15,000元

Ai-1 Ultra ABS

購車即補助$11,000元

Ai-2 Gather/+

Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元

宏佳騰機車老車主回饋購車方案詳情：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/owner-rewards

宏佳騰智慧電車老車主回饋購車方案詳情：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/owner-rewards

11月優惠方案

  • 即日起至11月30日止，購買宏佳騰機車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$6,300元

優惠車款

內容

STR 300 一般版

優惠方案二選一

*現金/信貸購車現折$3,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

New CO-IN Keyless版

贈全車延長保固一年+優惠方案三選一

*現金購車現折$7,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

*信貸享12/24/36期分期0利率

New CO-IN入門版

贈全車延長保固一年+優惠方案二選一

*現金/信貸購車現折$3,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

Dory 125

贈全車延長保固一年

Dory 125 ABS

贈全車延長保固一年+雙重精品組：潮流風鏡+造型保桿（贈完即止，工資另計）

刷信用卡享12/24期分期0利率

Gather 125

優惠方案二選一

*現金購車現折$8,000元

*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率

優惠車款

內容

Ai-1 Ultra Belt 一般版

*購車現折$7,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省萬元*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）

Ai-1 Ultra ABS

*購車現折$8,000元

*購車享信貸分期0利率

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$5,000元，工資另計）

優惠車款

內容

Ai-1 Sport

*購車現折$9,000元

*購車享信貸分期0利率

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-1 Sport+

*購車現折$10,000元

*購車即贈極簡風飾桿、多功能Y型架、風格止滑腳踏墊（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-1 More

*購車現折$3,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-2 Gather

*購車現折$6,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省$9,000元

*購車即贈品牌風格安全帽、鋁合金輕量化前置物籃（總價值近$3,000元，工資另計）

Ai-3 More

*購車現折$6,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-4 Ever

*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元

*購車即贈Ai-4 Ever鋁合金輕量化前置物籃（總價值$1,680元，工資另計，限量100組）

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