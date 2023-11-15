醫中牙護藥團體19日走上凱道！要求政府改善醫事人力環境

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聯盟表示，過去三年新冠疫情中，醫事人員忠心守護防疫第一線，幫台灣度過瘟疫難關，然而，日漸惡化的工作環境，讓醫事人員不斷失望地離開工作崗位。
聯盟批教育部、衛福部無視「醫事人員總量管制原則」對於醫療品質的重要性，妄想用濫開熱門科系招生名額的方式，來解決問題，前年醫科增開三所學士後醫學系、今年中醫系增額、藥學系增額、護理系也要增額及降低國考門檻，甚至違反台灣教育的公平正義要大開放波波牙醫實習名額。
聯盟表示，濫開招生名額，只會降低新進人員素質，使醫療人力更為廉價，工作環境更加惡劣，表面上看起來有很多人員，實際上每個人都待不久，永遠是「新手上路」，最後造成醫療崩壞。
聯盟將於19日的抗議上，號召來自基層的醫中牙藥護師和學生，在凱道上樹起高達四米的大型黑色十字架，唱「黑十字之歌」，要求政府與基層召開醫事人員總量管制會議，將醫事人員總量管制原則修法入法，從源頭改善即將崩壞的醫事人力環境。
聯盟以黑色的「✚ 」字為標誌，這個具有裂痕的黑色十字，代表在長期不當的政策下「醫療將死」，想警醒全體國民，台灣的醫療已不再是大家美好記憶中的醫療，也期待政府相關單位能有所作為，盡快將醫事類學生招生總量管制制度入法，來修復這個裂痕。
針對此議題，陽明交通大學牙醫系教授林元敏接受《NOWnews今日新聞》指出，目前醫療人力的供應其實已經超過需求，真正的問題在於「分配不均」，而其根本就是「毒水池理論」，在就業環境不好的情況下，沒有人願意加入，以醫師來說，醫學生的數量是夠的，特定科別缺人，可能與「內科怕過勞、外科怕被告」的生態有關，也因此導致醫學科別分配不均。
此外，林元敏表示，目前牙醫、醫科對於總量管制人數已有共識，但相關規範並未入法，而中醫師、護理師和藥師則同樣也有總量管制的期待，而先前陽交大設置中醫系、慈濟大學設置藥學系，增加招生人數、恐造成相關醫事人員過多。
林元敏解釋，開放招生名額是「飲鴆止渴」的作法，世界衛生組織（WHO）已對於醫療人員做出醫病比規範，台灣不應無視相關建議、輕易打破這樣的規定，且以往推動人人有大學、如今許多大學先後關閉，再加上流浪教師、流浪律師等，都是前車之鑑。