▲裕隆汽車落實ESG三面向，獲TCSA台灣企業永續獎三項獎

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在社會共融層面，裕隆汽車體察臺灣無障礙交通需求漸增，自2017年起，以本業推動「9453(就是友善)友善旅人計畫」，發展符合高齡環境的家庭車輛和服務創新模型，並偕同众社會企業，以行動不便者的需求出發，提出友善交通、場域的整合設計，規劃全臺50多條無障礙旅遊行程，同時將自主研發生產的無障礙福祉車款融入旅遊行程，貼心照顧全臺高齡長者與行動不便者。辦理至今，已邀請超過20個身障弱勢家庭及團體參與、舉辦21場的集團企業孝親旅遊，累計超過八百人次參與，攜手各界一起打造「有愛無礙」的環境，共同響應友善城市的精神。
在公司治理層面，裕隆汽車長年秉持「誠信經營」守則，積極維護股東權益與平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，在內部治理機制與提升永續經營價值等面向努力耕耘。自第一屆公司治理評鑑至今，裕隆汽車已連續9年榮獲排名前5%殊榮，未來，裕隆也將持續為員工、股東及社會福祉繼續努力。
此外，裕隆汽車也透過永續報告書與企業網站等多元管道，向所有利害關係人清楚揭露永續經營的目標與成果，積極建立彼此良好溝通渠道與相互信任的關係，今年推出永續報告書的封面設計，充分展現裕隆為ESG付諸具體的行動與努力─行進的車輛與轉動的齒輪，代表裕隆持續以核心本業帶動台灣汽車產業的成長；太陽能板與山林，為裕隆推動再生能源以及原生林復育的永續理念；稻田與油桐花，則象徵裕隆與苗栗地方共好、共融的願景，裕隆透過這些意象，傳遞企業邁向永續經營的決心。
隨著推動企業永續成為時下企業經營之顯學，裕隆汽車將深根台灣70年的經驗，結合「創新‧速度‧團隊」的企業文化，發展「誠信治理」、「創新品質」、「永續供應鏈」、「友善職場」、「社會共榮」、「環境保護」六大永續策略，做為企業永續的驅動力。未來，裕隆汽車將持續檢視與精進各項議題與目標，攜手集團企業、協力廠與供應商，落實「顧客滿意‧貢獻社會‧價值創造」的經營願景，轉動「人‧車‧生活」的永續價值，致力提供社會大眾更加永續、美好的人車體驗。