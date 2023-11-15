Honda Taiwan 推出機車專用新機油「Pro Honda」
Honda Taiwan為豐富所有Honda Motorcycle車主的騎乘體驗，於今日發表全新的高品質機油，並命名為「Pro Honda」，精心研發的「Pro Honda」將盡全力發揮引擎的最佳性能及運轉品質，為所有Honda Motorcycle車款提供可靠且動人的體驗。
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Honda研發各項機油已有近70年的歷史，以「盡最大能力提升引擎的性能」為開發理念，透過Honda工程師與技術能力超群的油品製造商緊密合作，從各個面向分析性能要求，不斷精進各項技術及品質，並重複進行嚴格的測試，以最大限度提高機油的性能及品質，藉此為所有車主提供充滿樂趣的騎乘體驗。除此之外，在保護全球環境的願景之下，「Pro Honda」除了維持引擎的高性能運轉，同時也確保燃油效率和耐用性能夠達成絕佳的平衡，並減少二氧化碳排放，為地球環境永續發展做出貢獻。對於每位喜愛Honda Motorcycle車款的顧客來說，「Pro Honda」能夠提供卓越的性能和耐久性，並帶來更多的騎乘樂趣和美好的體驗。
Pro Honda原廠機油功效
Pro Honda原廠機油特性
- 磨耗防止
- 防止繡蝕
- 增強引擎密封與散熱效果
- 減少積碳及油泥的生成
- 降低引擎震動
- 通過API SL認證標章
- 通過日本Honda技研工業實驗室嚴苛環境測試
- 長時間在高溫、高轉速下，獨特的摩擦調整劑能有效降低摩擦
- 可在活動機件表面形成強韌的油膜，延長引擎壽命