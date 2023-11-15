▲第七屆MINI DAY完美落幕！新世代 MINI COUNTRYMAN首度在台現身

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MINI品牌精神：以BIG LOVE照亮生活





BIG LOVE是MINI品牌精神的核心，兩個簡單的字，團結了足以激勵世界的力量。這份對於世界的熱愛與共同信念，伴隨著MINI持續前行，世界各地社群也不斷推動各種正向行動。「BIG LOVE」是一種開放、樂觀的熱血態度，珍惜共同擁有的一切，並擁抱我們各自的獨特之處。





為了傳達這樣的信念，以環境永續材料與製程作為起點，例如投入研發電動車、從各個生產環節著手減少碳排放以實現永續製造；到MINI集結愛好者的力量籌辦淨灘、環保公益義賣、支持弱勢團體，我們以各式各樣的迷你行動，關懷社會所有角落，用滿滿的愛照亮MINI所能觸及的每一個在地社群，形成更大範圍的實質改變，更熱情邀請MINI Community成員共同在社會每個角落分享正向能量，成為BIG LOVE行動大使。





MINI DAY現場集結近300台MINI、千人現身活動會場，數十輛繽紛耀眼的MINI更排列出「BIG LOVE」的字樣，展現對「BIG LOVE」精神的熱情呼應。

MINI DAY活動現場更提供一系列豐富多彩的手作體驗，陪伴車主與家人好友共度最迷你的美好時光。

Ladies and Gentleman，新世代MINI Countryman登場！





MINI DAY中大家最期待的一刻：全新世代 MINI Countryman 運動休旅首次在台亮相！總代理汎德為了讓車主們率先近距離賞車，特別向原廠爭取甫於IAA車展亮相的純電新世代MINI Countryman來台展出！以全新設計語彙「Charismatic Simplicity迷你至簡」，再次定義車壇潮流。體型升級為日常穿梭和冒險帶來更多空間，亦更加舒適安全。這是一款面面俱到、完美契合你的日常生活所需的完美座駕，讓家庭或三五好友的每次出遊加倍精彩。進入座艙空間，承襲MINI經典靈魂的中央儀表是車壇首創的高解析圓形OLED螢幕，直徑達24公分且搭載最新MINI Operation System 9，搭配最高可達8種的MINI Experience Mode改變座艙投影燈光色系與環艙音效，宣示MINI在數位化的巨大躍進。





全球限量 最終典藏：MINI Clubman Final Edition驚喜現身





精緻非凡、匠心獨具：MINI Clubman 憑藉著獨特不可錯認的外觀，成為整個MINI家族中代表知性和優雅的英倫紳士。MINI原廠設計團隊於最後典藏MINI Clubman車系階段推出全球限量且極具意義的代表作品－MINI Clubman Final Edition，亦在MINI DAY中驚喜亮相！





1969年，第一輛MINI Clubman設計師Roy Haynes發表了這樣的聲明：「只有醜陋的東西才實用，這種印象已經消失了」。自此這款具有非凡氣質的旅行車一直以其特有的對開式車門、長軸距和修長的Shooting-brake車身線條深植人心，融匯卓越的性能、獨特的風采與實用性，在每一個細節中展現對極致的追求。2023年推出的MINI Clubman Final Edition最終典藏版，靈感啟發自1969年首款Clubman，全球僅限量生產1,969輛，數字呼應首台經典Mini Clubman 誕生之年，既是致敬亦為慶祝，將永恆的經典融入當代精髓，作為MINI對於Shooting-brake獵跑概念的當代詮釋，僅獻給熱愛低調風格與精湛工藝的愛好者。





MINI Clubman Final Edition即將在12月中旬於線上開放訂購，敬請期待！



