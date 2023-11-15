▲Ford Tourneo Connect旅玩家24年式玩咖版升級Level 2！同步推出福祉車

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本次24年式玩咖版升級符合Level 2標準的駕駛安全輔助科技，新增LCA車道導正輔助系統及BLIS盲點偵測系統。對應全車系標配7具安全輔助氣囊（含前座中央安全輔助氣囊），以及ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統（含AEB輔助煞停系統）、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、倒車顯影輔助系統、AHB自動遠光燈系統、疲勞駕駛警示系統、APA主動式路邊停車輔助系統等先進科技。
致力打造無障礙移動環境，Ford Tourneo Connect旅玩家提供福祉車選擇
隨著台灣步入高齡化社會，長照及無障礙移動需求日益增長，Ford身為移動服務的提供者，為善盡社會責任，福特六和同步宣布引進全球Ford Pro原廠授權認證系統，輔導在地改裝供應商取得原廠認證資格，並針對Ford Tourneo Connect旅玩家開發福祉車相關設備，透過專屬的斜坡板設計，讓乘坐輪椅的乘客輕鬆進出車廂，擴充車輛應用層級，實踐以「移動服務社會」的企業理念，Ford旅玩家福祉車車型，預計2024年第一季即可交付新車。
個性化外觀及簡約科技內裝，Ford Tourneo Connect旅玩家展現百變新風貌
Ford Tourneo Connect旅玩家採用Box個性化外型設計，並融合Ford DNA家族化設計語彙，展現出年輕化及功能性兼具的廂式MPV風格。在此設計主軸中，旅玩家玩咖版車型以全新盾形鍍鉻邊框水箱護罩，搭配整合AHB自動遠光燈系統的LED頭燈及LED C字型日行燈組，以及亮黑設計後視鏡、銀色車頂行李架、直式LED尾燈及17吋鋁合金輪圈等外觀部件，營造出時尚的視覺感受；全新24年式再升級Keyless車門啟閉系統，讓玩樂生活更添便利性。
在內裝格局部分，Ford Tourneo Connect旅玩家採用10.25吋數位化儀錶板，透過支援Apple CarPlay®及Android Auto™的8.25吋娛樂通訊整合系統、按鍵化頭燈開關設計，帶來簡潔及機能性兼具的車室質感。同時，Ford旅玩家受惠於正七人座車格設定所帶來的優異空間機能，讓所有乘客擁有最佳化的頭部／膝部伸展空間；對應AGR認證人體工學雙前座座椅（支援8向手動／4向電動腰靠調整、腿部延伸支撐及加熱功能）、第二／三排後座獨立出風口、Easy Open 2.0輕量化雙側滑門（含車門緊閉輔助系統）以及最大可達3,105公升的平整化後行李廂裝載空間，讓每一位消費者不管是一般自用出遊、商務乘載、亦或是物件載運，都能夠透過Ford旅玩家具體實踐Life Box的生活態度。
柴油節能動力科技，Ford Tourneo Connect旅玩家提供歐系舒適駕馭路感
Ford Tourneo Connect旅玩家搭載2.0L EcoBlue渦輪增壓柴油引擎，具備122ps／2,750至4,250rpm最大馬力，扭力峰值輸出提升至32.6kg-m／1,600至2,500rpm。同時，配置7速雙離合器自手排變速箱及電子線傳式排檔，綿密且細膩的換檔邏輯及更低的摩擦損耗，帶來20.9km/L的一級能源效率表現；此外，Ford旅玩家採用前麥花臣、後固定軸與線圈彈簧組合懸吊設定，對應電子式動力輔助轉向系統，透過更為輕盈且精準的轉向過程，讓車輛因應不同道路狀況，擁有最佳化的操控穩定性及安定感。
Ford Tourneo Connect旅玩家全新24年式維持玩樂版、玩咖版雙車型設定，玩咖版新車預計於今年12月起進駐展間並開始交付受訂車輛；入門車型玩樂版維持原編成配備。因應全球環境動盪與原物料成本變化，Ford Tourneo Connect旅玩家全新24年式售價自116.8萬元起。