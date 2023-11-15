▲McLaren台灣總代理歡慶10年里程碑 致敬品牌60周年成就

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此次The Grand Celebration展示車款分以 Ultimate、MSO、Longtail與量產車款為主題；Ultimate 區域囊括品牌頂級限量車款，是McLaren在造車科技與性能上的巔峰之作，展出包含全球限量的車壇經典McLaren P1TM、承襲傳奇冠軍車手之名的McLaren Senna、傳承輝煌歷史的McLaren Elva，以及領先群雄的設計與科技理念而推出的 Hyper-GT 終極跑車Speedtail，體現領先世代的開創精神；MSO 展示區一展品牌高度客製化的造車工藝，從車身外觀到內裝細節，實現包括經典賽車主題塗裝，與高度客製化異材質漸層烤漆等個性化風格；Longtail 區域則為品牌家族中的特殊高性能競技車型，圍繞極致駕駛樂趣與優異賽道表現所推出，成員由675LT、600LT及765LT一字排開，純正賽道基因不言而喻；經典量產車款則為McLaren打造超跑以來極受歡迎的作品，橫跨品牌首台量產超跑12C，最新首款油電混合車款Artura，隨世代演進不斷超越自我，每一推出皆是車壇各級距最上乘之作。
McLaren Automotive 首席銷售與行銷總監George Biggs說道：「很高興能夠在台北親自參與慶祝這個盛大的里程碑。引用Bruce McLaren的話：“生命的衡量在於成就，而不是歲月的流逝。” McLaren Taipei 在2019年和2022年兩次榮獲全球年度最佳經銷商的榮譽，是McLaren Taipei 與台灣總代理永三汽車不凡旅程的證明，為全球經銷商樹立全新標桿，保持銷售業績和業務運營的黃金標準。」
回顧榮耀 續寫嶄新篇章
McLaren精心打造品牌歷史隧道，展演自1963年Bruce McLaren創立賽車品牌60年以來的精彩歷程，延續Bruce McLaren的核心理念，傳承優良傳統並且持續突破框限，將品牌深刻的賽車基因延伸至超跑領域；隧道的另一端則融合McLaren台灣十年的重大里程碑，自品牌2013年在台發表營運、台北及高雄展示中心落成、車主獨享專屬駕遊活動、賽道日體驗及新車發表等，象徵著台灣市場與品牌共同成長，回顧十年美好時光，展望未來。
McLaren GT致敬三冠王榮耀 跨界打造風格生活
McLaren台灣特地為 McLaren GT 精心設計的Triple Crown外觀塗裝，採用品牌標誌性的McLaren Orange設計覆蓋車身搭配專屬Triple Crown標誌，三冠王精彩賽績包含著名的Indy 500、令人心跳加速的Monaco Formula 1 賽事與Le Mans 24小時耐力賽，不僅是對賽車歷史上唯一品牌奪下三冠王榮耀成就致敬，更是汽車與賽車歷史結合的象徵。
呼應McLaren GT為跑旅首選與質感生活的代名詞，McLaren特別邀請全球跨界品牌合作夥伴，共同打造獨一無二的Lifestyle Corner生活品味區，透過傳遞相同願景，不斷追求卓越的信念，應用在聯名合作商品的細節設計與質感選擇。McLaren | TUMI 歡慶60周年全新限量系列，結合時尚大膽的超跑和賽車經典元素，外觀採用McLaren經典車色塗裝Papaya Spark、碳纖維材質及TUMI著名的機能性設計，打造多款行李箱及旅行包款；英國高端音響品牌Bowers & Wilkins，是McLaren Automotive自2015年起的長期合作夥伴，為慶祝60周年，以獲獎無數的無線揚聲器 Zeppelin為出發，推出McLaren Edition 60周年特殊限定版，呼應賽車塗裝的橘色飾面與標誌性的Speedy Kiwi，致敬創辦人及其開創性的精神。
秉持初心 續寫無限可能
McLaren台灣品牌總經理林耿弘說道：「McLaren總代理自2013年成立至今一直秉持相同的初心，為台灣市場提供最優異的高性能車款與McLaren引以為傲的駕馭樂趣，我們將持續砥礪自我在客戶服務精進並做到更好、車主貴賓及所有熱愛McLaren的支持者們，共創下一個美好十年。」
McLaren 台灣總代理永三汽車衷心感謝各位品牌車主長期以來的支持與熱愛，我們秉持「客戶至上」的理念，以汽車管家為宗旨，致力於為McLaren 車主提供最專業且優質的服務，自2014年起持續獲得McLaren原廠的肯定，多次榮獲亞太區最佳經銷商頭銜，及連續2次蟬聯McLaren全球最佳經銷商，我們將持續為層峰市場帶來無限動力，呈現McLaren引以為傲的領先科技與突破極限的使命，續寫嶄新篇章。