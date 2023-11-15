▲ 232匹油電四驅上身 Toyota Camry第九代大改款登場

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Toyota Camry現在於北美迎來第九代大改款車型，車輛面貌可以看得出來與新世代的設計語彙看齊，銳利的日行燈條相當搶眼，而寬大的下氣壩彰顯運動色彩，有點像是Prius與Crown的綜合體，但是骨子裡的架構依舊是GA-K底盤平台系統，但是原廠特別強調在懸吊部分有特別調整，車輛在操駕感受上將會擁有更敏捷的特性，並且也針對運動化車型加強，讓穩定性提高，而且在座椅部分的形狀以及發泡棉密度皆有調整，椅墊長度也變得更長，輔以隔音工程的加強，創造出更好的舒適性。
而大家最在意的應該就是動力系統的部分，使用了THS 5第五代油電系統，2.5升的引擎加上三具電動馬達，有一具電動馬達置於後軸，透過eCVT傳遞動力達成四驅的效果，過去在油電車款上並沒有四驅的選擇，現在想要節能效果更好的車主也可以配置四驅動力，232匹的最大馬力雖然不強，但也已經足敷一般家庭使用，若是想要更強悍的動力可能就要往上挑選Crown車款，而原本的3.5升V6動力則是取消，原廠表示2023年至今的銷售報告當中，只有7%的人選擇V6動力，因此取消也是情有可原，其餘的外觀以及內裝升級，我們透過圖片來一一告訴您，而在售價部分則尚未揭露，預計要等到明年2024年準備交車的時候才會一並公布。