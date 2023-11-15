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232匹油電四驅上身 Toyota Camry第九代大改款登場

▲ 232匹油電四驅上身 Toyota Camry第九代大改款登場
▲ 232匹油電四驅上身 Toyota Camry第九代大改款登場

Carture 車勢文化

先前北美Toyota就已經預告將會發表第九代大改款車型，同時也知曉這次將會使用上油電動力搭配四驅系統的配置，現在原廠正式發表了這輛車，車輛搭載第五代的油電系統，在後軸增加一個電動馬達，採用2.5升的引擎加上三具電動馬達成就232匹的綜效馬力，雖然比起先前3.5升V6所創造的301匹還要更弱，但這也是為了跟Crown的動力做出區隔的選擇。

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第九代Camry擁有嶄新的外觀特色，可以發現日行燈樣貌跟Prius很類似，而整體的鈑金線條又與Crown有一樣的設計風格。
第九代Camry擁有嶄新的外觀特色，可以發現日行燈樣貌跟Prius很類似，而整體的鈑金線條又與Crown有一樣的設計風格。
Toyota Camry現在於北美迎來第九代大改款車型，車輛面貌可以看得出來與新世代的設計語彙看齊，銳利的日行燈條相當搶眼，而寬大的下氣壩彰顯運動色彩，有點像是Prius與Crown的綜合體，但是骨子裡的架構依舊是GA-K底盤平台系統，但是原廠特別強調在懸吊部分有特別調整，車輛在操駕感受上將會擁有更敏捷的特性，並且也針對運動化車型加強，讓穩定性提高，而且在座椅部分的形狀以及發泡棉密度皆有調整，椅墊長度也變得更長，輔以隔音工程的加強，創造出更好的舒適性。

而大家最在意的應該就是動力系統的部分，使用了THS 5第五代油電系統，2.5升的引擎加上三具電動馬達，有一具電動馬達置於後軸，透過eCVT傳遞動力達成四驅的效果，過去在油電車款上並沒有四驅的選擇，現在想要節能效果更好的車主也可以配置四驅動力，232匹的最大馬力雖然不強，但也已經足敷一般家庭使用，若是想要更強悍的動力可能就要往上挑選Crown車款，而原本的3.5升V6動力則是取消，原廠表示2023年至今的銷售報告當中，只有7%的人選擇V6動力，因此取消也是情有可原，其餘的外觀以及內裝升級，我們透過圖片來一一告訴您，而在售價部分則尚未揭露，預計要等到明年2024年準備交車的時候才會一並公布。

底盤雖然一樣是GA-K，但是懸吊系統經過重新調校，其操控表現更加出色。
底盤雖然一樣是GA-K，但是懸吊系統經過重新調校，其操控表現更加出色。
車尾的設計風格相對變化幅度不大，但是尾燈的形狀也是變得更為銳利有型。
車尾的設計風格相對變化幅度不大，但是尾燈的形狀也是變得更為銳利有型。
整體的設計語彙更朝向年輕化特色，而全車系也都將會搭載最新的TSS 3.0駕駛輔助系統。
整體的設計語彙更朝向年輕化特色，而全車系也都將會搭載最新的TSS 3.0駕駛輔助系統。
高階車款還可以擁有數位鑰匙功能，當然這也歸功於車機系統的進步。
高階車款還可以擁有數位鑰匙功能，當然這也歸功於車機系統的進步。
車身線條看起來更為有型，整體的設計風格都更偏向年輕化，同時也更有運動色彩。
車身線條看起來更為有型，整體的設計風格都更偏向年輕化，同時也更有運動色彩。
輪圈有著18吋以及19吋兩種不同的配置。
輪圈有著18吋以及19吋兩種不同的配置。
最新的油電四驅採用2.5升引擎搭配三具電動馬達，擁有232匹的最大馬力。
最新的油電四驅採用2.5升引擎搭配三具電動馬達，擁有232匹的最大馬力。
油電動力配置四驅系統是全新的設定，但是僅有232匹最大馬力有些可惜。
油電動力配置四驅系統是全新的設定，但是僅有232匹最大馬力有些可惜。
低階車款當中搭配的是7吋數位儀表，高階車款是12.3吋加上10吋的抬頭顯示器配置。
低階車款當中搭配的是7吋數位儀表，高階車款是12.3吋加上10吋的抬頭顯示器配置。
中央螢幕部分標配8吋，另外可以升級12.3吋螢幕，此外全車系標配無線Apple CarPlay、Android Auto。
中央螢幕部分標配8吋，另外可以升級12.3吋螢幕，此外全車系標配無線Apple CarPlay、Android Auto。
在座椅形狀部分有重新設計，並且發泡棉密度不同，輔以加長的椅墊創造優異舒適的乘坐感受。
在座椅形狀部分有重新設計，並且發泡棉密度不同，輔以加長的椅墊創造優異舒適的乘坐感受。

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