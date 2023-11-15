▲ Crown Signia驚喜現身！其實就是Estate車型在北美發表！

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全新的Crown Signia其實就是Crown Estate在北美的量產版本，不過他們藉由Signia這樣的名稱想要強調更豪華的體驗，而這輛車確實也在用料以及設計上更為精緻，整體的造型就是擁有Crown的車族設計風格，雖然車身尺碼並沒有揭露，不過Estate當時的車長為4,930mm、寬1,880mm、高1,620mm，在北美將會取代Venza這輛車的位置，車輛內部則是擁有超大的空間表現，特別的是後座倒平之後，置物空間的長度來到1,981mm，這樣的表現相當優異，也讓車款的機能性更好。
內裝則是看得出來與Crown Crossover非常類似，兩個12.3吋的螢幕配置並且擁有無線更新的功能，內裝有著黑色或是棕色的選擇，而外觀也有灰、紅、白、黑、青銅色的配置，輪圈則是有19以及21吋可以挑選，但是在動力系統採用單一配置，在北美只有2.5升與雙馬達結合的油電動力可以選擇，最大馬力為243匹，搭配eCVT變速箱將動力傳遞到四個車輪，不過在低速的時候將可以使用純電模式，這輛車的綜合油耗表現來到每公升15.3公里，當然全車系也都標配TSS 3.0駕駛輔助系統，預計將會在明年第二季的時候開始交車。