回饋粉絲敲碗！宏佳騰 STR 250特仕版再登場

Crown Signia驚喜現身！其實就是Estate車型在北美發表！

▲ Crown Signia驚喜現身！其實就是Estate車型在北美發表！
▲ Crown Signia驚喜現身！其實就是Estate車型在北美發表！

Carture 車勢文化

Toyota推出了Crown家族車系，大家都知道有四名成員，而現在卻在北美發表的Signia，這難道是最新的車款嗎？其實並不然，這輛車就是Crown Estate車款，這是一輛擁有旅行車設計的跨界休旅，修長的車輛展現出龐大的空間，油電動力的綜合油耗來到每公升15.3公里，表現非常優異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北美Toyota推出Crown Signia，其實這輛車就是Crown Estate跨界休旅車款。
北美Toyota推出Crown Signia，其實這輛車就是Crown Estate跨界休旅車款。
全新的Crown Signia其實就是Crown Estate在北美的量產版本，不過他們藉由Signia這樣的名稱想要強調更豪華的體驗，而這輛車確實也在用料以及設計上更為精緻，整體的造型就是擁有Crown的車族設計風格，雖然車身尺碼並沒有揭露，不過Estate當時的車長為4,930mm、寬1,880mm、高1,620mm，在北美將會取代Venza這輛車的位置，車輛內部則是擁有超大的空間表現，特別的是後座倒平之後，置物空間的長度來到1,981mm，這樣的表現相當優異，也讓車款的機能性更好。

內裝則是看得出來與Crown Crossover非常類似，兩個12.3吋的螢幕配置並且擁有無線更新的功能，內裝有著黑色或是棕色的選擇，而外觀也有灰、紅、白、黑、青銅色的配置，輪圈則是有19以及21吋可以挑選，但是在動力系統採用單一配置，在北美只有2.5升與雙馬達結合的油電動力可以選擇，最大馬力為243匹，搭配eCVT變速箱將動力傳遞到四個車輪，不過在低速的時候將可以使用純電模式，這輛車的綜合油耗表現來到每公升15.3公里，當然全車系也都標配TSS 3.0駕駛輔助系統，預計將會在明年第二季的時候開始交車。

外觀設計並持著Crown家族的風格，兩側的日行燈行程銳利的眼神，分離式的頭燈設計非常吸睛。
外觀設計並持著Crown家族的風格，兩側的日行燈行程銳利的眼神，分離式的頭燈設計非常吸睛。
車輛的樣貌像是旅行車，底盤卻有著休旅車的高度，讓跨界風格展現無遺。
車輛的樣貌像是旅行車，底盤卻有著休旅車的高度，讓跨界風格展現無遺。
輪圈有著19吋以及21吋兩種選擇，而之所以取名為Signia是為了讓客戶感受到更好的精緻感。
輪圈有著19吋以及21吋兩種選擇，而之所以取名為Signia是為了讓客戶感受到更好的精緻感。
車尾貫穿式的燈條非常顯眼，扁平式的燈具彰顯新世代車款魅力。
車尾貫穿式的燈條非常顯眼，扁平式的燈具彰顯新世代車款魅力。
在北美的動力配置只有單一選擇，2.5升油電複合動力創造出243匹的最大馬力。
在北美的動力配置只有單一選擇，2.5升油電複合動力創造出243匹的最大馬力。
內裝鋪陳秉持著一貫的Crown家族特色，兩具12.3吋的螢幕符合時下設計，內裝則有黑色、棕色兩種顏色可選。
內裝鋪陳秉持著一貫的Crown家族特色，兩具12.3吋的螢幕符合時下設計，內裝則有黑色、棕色兩種顏色可選。
在空間配置部分將會是這輛車的重點，預期將會帶來優異的乘坐空間體驗。
在空間配置部分將會是這輛車的重點，預期將會帶來優異的乘坐空間體驗。
後座傾倒之後可以創造出深度將近2公尺的置物空間，機能性表現相當優異。
後座傾倒之後可以創造出深度將近2公尺的置物空間，機能性表現相當優異。
目前在北美市場尚未公布售價，預計將會在2024年第二季的時候上市。
目前在北美市場尚未公布售價，預計將會在2024年第二季的時候上市。

232匹油電四驅上身 Toyota Camry第九代大改款登場

McLaren台灣總代理歡慶10年里程碑 致敬品牌60周年成就

裕隆汽車落實ESG三面向，獲TCSA台灣企業永續獎三項獎

Honda Taiwan 推出機車專用新機油「Pro Honda」

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞