重光盃／邱唯喆5局好投、余家睿阻殺秀　龜山國小奪賽史第6冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
余家睿在那次失誤後逐漸回穩，不僅接連阻殺成功，引導投手邱唯喆完成5局投球，自己上場關門也沒讓對手敲安，加上6局上的2分保險，順利完成衛冕，賽史15屆以來龜山就獨攬6次冠軍。
7月的勝求盃冠軍戰就是這兩隊的「藍白戰」，當時是福林勝出，今天龜山甜蜜復仇，也是這批球員的第一座硬式冠軍，總教練干易哲表示：「邱唯喆滿關鍵的，對方投手（周震泉）表現很好，但他能挺住壓力，捕手後來的阻殺成功也很重要。」
余家睿賽後表示對第1局的暴傳感到很自責，「我對自己守備很有信心，所以失誤後很不好意思，可能有點太興奮了，還好後來有打回來。」他在6局上跟隊友彭乙晏連棒敲安，開啟球隊攻勢。
先發投手邱唯喆5局只被敲1支安打，丟掉1分非自責，賽後獲選本屆最有價值球員。他透露上次敗給福林後曾落下男兒淚，「這是我第一次在冠軍賽先發，其實心情還滿平靜的，能奪冠很開心，謝謝爸媽每天接送，讓我無憂無慮地打棒球。」
稍早的季軍戰，南投縣新豐國小以5：2擊敗新竹市西門國小，首次受邀重光盃就拿下第三名佳績，也是連續兩年都有南投球隊搶進前三，教練林欣甫表示：「我自己就是新豐校友，我知道我們的小朋友條件都不錯，這趟整體來說我已經很滿意了。」
新豐開路先鋒劉以責季軍戰3支3，3次上壘都得分，近3戰他9打數7安打，包括2發全壘打，他賽後依舊相當靦腆，「沒有特別調整，就好好吃飯、睡覺，原本想拿冠軍的。」
冠軍賽後大會舉辦頒獎典禮，主辦人財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫親自到場授獎，個人獎項如下：打擊獎依序為第一名黃畇荏（新竹西門，打擊率0.773）、曾亦誠（台北福林，打擊率0.667）、谷旼洋（南投新豐，打擊率0.611）。投手獎陳昌彥（新竹西門，3勝、防禦率0.462）。打點獎黃畇荏（17打點）、全壘打獎邱宥嵃（桃園中平、4全壘打）。教練獎郭軒銘（桃園龜山）。最有價值球員邱唯喆（桃園龜山）。