▲ 一次給你燃油、JCW、純電，全新世代Mini Countryman搶先在台亮相，預售價178萬元起

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自2010年第一代Mini Countryman亮相起，即以不受限的冒險精神與個性魅力席捲全球，同時象徵Mini家族車款更多的可能性，兼具搶眼外型與實用性，完美滿足車主的感性與理性訴求! 2023年9月，甫於IAA車展上正式發表的全新世代Mini Countryman運動休旅，透過俐落簡潔的新世代外觀語彙：迷你至簡Charismatic Simplicity，設計更加純粹簡約，讓人聚焦在Mini的樂趣本質，呈現無可取代的迷你魅力。空間、科技、安全配備亦有巨大地躍進：座艙以科技感十足的OLED中控螢幕定調未來氛圍，直徑達24cm並搭載採用Android平台設計的全新Mini Operating System 9，宛如手機介面般更加直覺且順暢的操作帶來最Mini的體驗；全車系更全面升級Level 2駕駛輔助系統以守護行車安全，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、盲點偵測……等，更有360度環景輔助攝影、自動倒車輔助系統等停車輔助功能，讓駕馭全新世代Mini Countryman盡顯輕鬆自適。
為回應Mini Fans對Mini Countryman運動休旅多年的支持，總代理引進豐富的動力選擇，提供汽油車款Mini Countryman C、Mini Countryman S ALL4、Mini JCW Countryman ALL4與純電動力Mini Countryman SE ALL4共四種車型選擇*，更極力爭取甫於IAA車展中亮相的全新世代Mini Countryman SE車輛搶先來台，將於2023年12月28日展開的台北新車暨新能源車特展中迷你現身，向Mini Fans說聲Nice To Meet You Again!
Mini總代理汎德同步推出線上預售，並率先公佈兩款汽油動力預售參考價**：
Mini Countryman C預售參考價 : 178萬元
Mini JCW Countryman預售參考價：252萬元
凡以線上刷卡支付新台幣10萬元預付訂金，即可享有優先保留席次，成為首批體驗Mini全新世代車款的車主！
全新世代 Mini Countryman運動休旅 預售啟動 : https://bit.ly/3Fsz4Dj
*各車型引進時程略有不同，欲知詳情請洽詢Mini展示中心
**預售參考價僅適用特定區間生產之車款且非正式建議售價，欲知詳情請洽詢Mini展示中心
全新世代Mini Countryman運動休旅預售參考價與重點配備：
| 車型
| 性能與重點配備
| Mini Countryman C
| 迷人套件
18吋輪圈
JCW跑車式座椅
Vescin皮質內裝/多功能方向盤
配備亮點
Digital Key Plus手機數位鑰匙
手機無線充電
Mini Experience Mode(8種)
迎賓與離車燈光變化(3種)
主動車距定速控制系統(ACC)
主動車道維持輔助
盲點偵測警示 / 車道偏離警示
遠端遙控 / 遠端3D監控
自動停車&倒車輔助系統
360度環景輔助攝影(含碰撞錄影)
智慧語音助理(標準)
Apple CarPlay & Android Auto
| Mini JCW Countryman ALL4.
| JCW套件
20吋JCW雙色輪圈(含跑車胎)
JCW跑車式座椅
Vescin皮質內裝 / JCW專屬Vescin方向盤
JCW專屬紅色煞車卡鉗
配備亮點
＋ 動態避震控制系統
＋ ALL4智慧四輪驅動系統
＋ 油箱加大9公升
＋ 變換車道輔助
＋ 抬頭顯示器
＋ 擴增實境導航
＋ Harman Kardon高傳真音響系統
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