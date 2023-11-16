《崩壞：星穹鐵道》1.5版本「迷離幻夜談」上線！全新3角色登場

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📍全新場景「綏園」：於數百年前狐人巧匠打造的園林洞天，以供遊客們休憩閒遊、賦詩宴飲。如今「綏園鬧鬼」謠言不脛而走。
📍全新角色：五星「藿藿（豐饒•風）」。藿藿是一名能夠為我方群體恢復能量、提高攻擊力，並且能夠為我方全體回復生命值的回復型角色。五星「銀枝（智識•物理）」，銀枝是一名可以透過消耗更多能量，施放更強力終結技的群體輸出型角色。銀枝命中的目標數越多，獲得的暴擊率提升越高，並能恢復更多的能量。四星「寒鴉（同諧•物理）」，寒鴉是一名能夠為我方恢復戰技點、提高我方指定目標的速度和攻擊力的輔助型角色。
📍全新光錐：五星「驚魂夜（豐饒）」，可透過光錐活動躍遷「流光定影」獲得。五星「片刻，留在眼底（智識）」，可透過光錐活動躍遷「流光定影」獲得。四星「嘿，我在這裡（豐饒）」，可透過活動「狐齋志異」獲得。
📍全新劇情
開拓續聞「仙舟『羅浮』」-「狐齋志異」：造化洪爐破碎，誤放走了其中的妖物「歲陽」。十王司受命祓除妖魔，而你將與判官攜手經歷一場奇遇。
開放時間：1.5 版本更新完成後永久開放。
開放條件：完成開拓任務「仙舟『羅浮』」-「安靈布奠，天清路遠」
同行任務「宇宙幻覺之夜」：星穹列車即將迎接闊別已久的大清潔之日！但是在前往宇宙洗車星的路上，卻遭遇了追撞事件，還有奇怪的宇宙來客上了車。
開放時間：2023/12/06 12:00:00 （伺服器時間）後永久開放
開放條件：完成開拓任務「雅利洛 -Ⅵ」-「靜靜的星河」，且閱讀指定訊息後開放。
更多《崩壞：星穹鐵道》全新 1.5 版本「迷離幻夜談」詳細內容，可至官方查詢。