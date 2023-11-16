AB6IX田雄、朴佑鎮來桃園賣香水！不噴腹肌「噴膝蓋」：我很性感

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聊到香水，朴佑鎮、田雄透露李大輝的味道最重，田雄說：「大輝有他專屬的味道，一聞到味道，就會知道大輝剛剛在這邊。」朴佑鎮表示：「其他三位的香氣我都能分出來，田雄喜歡棉花、麝香的味道；東賢是木料氣味；大輝有自己的味道。我對香水沒那麼了解，所以也不太知道自己喜歡什麼香味。」
除了噴在手腕、脖子，2人會噴在腹肌嗎？朴佑鎮笑回：「其實大家噴哪，我們就噴哪裡，手腕、脖子，最近有聽說噴膝蓋好像香氣會飄比較久，所以最近噴在膝蓋。」田雄愛運動，但健身時不會噴香水，害怕味道混雜會讓人不悅，他幽默表示：「我的汗水很性感，我是人間香水。」問及朴佑鎮對「人間香水」評價如何？朴佑鎮回應：「喔....對。」冷淡回應逗樂全場。
AB6IX今年2月才來台開唱，田雄表演《HOLLYWOOD》時想來個空翻卻不慎失誤，正面趴地導致左手受傷，中場他離席包紮；今問起傷勢，田雄表示：「現在完全沒事，想到那時候還是有點恐怖，現在狀態比那時候還好。」
AB6IX最初由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝5人所組成，田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝曾是「JYP娛樂」的練習生，而林煐岷、金東賢、朴佑鎮、李大輝曾參加知名選秀《PRODUCE 101 第二季》，以及朴佑鎮、李大輝曾是夯團Wanna One成員，所以AB6IX甫出道就非常出名；但2020年林煐岷因為酒駕關係退團，團體變成4人體制；AB6IX曾在2019年、2020年、2023年來台舉辦演唱會、參加《超級巨星紅白藝能大賞》，今是四度訪台。
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