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AB6IX田雄、朴佑鎮來桃園賣香水！不噴腹肌「噴膝蓋」：我很性感

▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

AB6IX才剛忙完「THE FUTURE」世界巡迴演唱會，田雄、朴佑鎮今早就從美國飛來，出席位於桃園的「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動，他們透過「2023 CAST」向台灣介紹韓國的中小企業，2人也帶來發想的限量聯名香水。問及其他成員金東賢、李大輝沒來原因，田雄、朴佑鎮透露這次活動他們是分工進行；也表示4人不會在腹肌噴香水，反而會噴在膝蓋，「因為這樣香氣會飄比較久」。

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▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
▲田雄（左）很怕大氣球。（圖／記者林調遜攝）
朴佑鎮、田雄相隔9個月再來台人氣不減，吸引百位粉絲到場追隨，他們也以中文「謝謝你們」、「愛你們」感謝在場歌迷。2人透露2月來台時有去逛夜市，這次訪台一定要吃到上次沒吃到的小籠包。對於發行香水，他們分別是以棉花、無花果調製，田雄說：「棉花是很舒服的香味，所以想以舒服的方式貼近粉絲。」朴佑鎮表示：「因為香水分前、中、後的味道，三個味道組合變成一個香水，也是希望我們能以多種面貌來呈現好音樂給大家。」

聊到香水，朴佑鎮、田雄透露李大輝的味道最重，田雄說：「大輝有他專屬的味道，一聞到味道，就會知道大輝剛剛在這邊。」朴佑鎮表示：「其他三位的香氣我都能分出來，田雄喜歡棉花、麝香的味道；東賢是木料氣味；大輝有自己的味道。我對香水沒那麼了解，所以也不太知道自己喜歡什麼香味。」

▲AB6IX朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
▲朴佑鎮最近會把香水噴在膝蓋。（圖／記者林調遜攝）
除了噴在手腕、脖子，2人會噴在腹肌嗎？朴佑鎮笑回：「其實大家噴哪，我們就噴哪裡，手腕、脖子，最近有聽說噴膝蓋好像香氣會飄比較久，所以最近噴在膝蓋。」田雄愛運動，但健身時不會噴香水，害怕味道混雜會讓人不悅，他幽默表示：「我的汗水很性感，我是人間香水。」問及朴佑鎮對「人間香水」評價如何？朴佑鎮回應：「喔....對。」冷淡回應逗樂全場。

AB6IX今年2月才來台開唱，田雄表演《HOLLYWOOD》時想來個空翻卻不慎失誤，正面趴地導致左手受傷，中場他離席包紮；今問起傷勢，田雄表示：「現在完全沒事，想到那時候還是有點恐怖，現在狀態比那時候還好。」

AB6IX最初由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝5人所組成，田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝曾是「JYP娛樂」的練習生，而林煐岷、金東賢、朴佑鎮、李大輝曾參加知名選秀《PRODUCE 101 第二季》，以及朴佑鎮、李大輝曾是夯團Wanna One成員，所以AB6IX甫出道就非常出名；但2020年林煐岷因為酒駕關係退團，團體變成4人體制；AB6IX曾在2019年、2020年、2023年來台舉辦演唱會、參加《超級巨星紅白藝能大賞》，今是四度訪台。

▲AB6IX田雄鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
▲田雄自封「人間香水」。（圖／記者林調遜攝）
▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
▲▼AB6IX田雄、朴佑鎮（右）相隔9個月再來台。（圖／記者林調遜攝）
▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
 
▲AB6IX田雄、朴佑鎮來台出席「阜山聚落CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動。（圖／記者林調遜攝）
 
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