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小S挑戰韓國IG超紅「空氣滑步」！女兒Elly無情吐槽：好奇怪

▲小S在家苦練「空氣滑步」，還幫該舞步取名「腳不落地」，卻遭到女兒無情吐槽。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S在家苦練「空氣滑步」，還幫該舞步取名「腳不落地」，卻遭到女兒無情吐槽。（圖／翻攝自小S臉書）

記者江芷稜／綜合報導

在韓國引起模仿風潮的IG超紅舞步「空氣滑步」，靠著快速敏捷的動作，製造宛如踩在空氣上的快速飄移，讓不少明星跟風也想挑戰一下，自稱「國標女王」的小S，忍不住跟上網路風潮，在家展現一番舞技，結果被大女兒Elly吐槽「超怪的」，影片曝光逗笑粉絲。

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▲《此時此刻》小S（左）與吳慷仁有親密對手戲。（圖／Netflix提供）
▲小S（左）最近在戲劇《此時此刻》與吳慷仁有親密對手戲。（圖／Netflix提供）
小S跳國標舞多年，3個女兒也接受專業舞蹈訓練，尤其是Elly小時候就開始練舞，表現相當傑出，常會參加舞蹈比賽，獲得獎項肯定，母女都是舞蹈高手。小S今（16）日曬出在家苦練slickback「滑步舞」的影片，還幫該舞步取了一個「腳不離地」的名稱，穿著居家服不斷練習，動作十分滑稽。

▲小S在家練習「空氣滑步」，結果被女兒吐槽很奇怪。（圖／翻攝自小S IG)
▲小S在家練習「空氣滑步」，結果被女兒吐槽很奇怪。（圖／翻攝自小S IG)
儘管她自認已經掌握訣竅，就是要快速踢腿，還不斷高喊「膝蓋抬高，有種踹自己的感覺！踹自己的感覺！踹地！核心肌群要很用力！OK，我感覺抓到了！」結果腳一滑出去，幾乎沒有離開地面的感覺，還一直問女兒表現如何，結果Elly毫不留情直接吐槽「妳超怪的，Oh my god！」

▲小S在家練習「空氣滑步」，動作相當搞笑。（圖／翻攝自小S IG)
▲小S在家練習「空氣滑步」，動作相當搞笑。（圖／翻攝自小S IG)
連好友修杰楷看了都忍不住問「忙什麼」，她還詢問粉絲自己有沒有成功，「有嗎？腳不離地？還是我在幻想？」隨後哈哈大笑糾正自己「我白目喔，是腳不落地啦」，鼓吹大家都試試看，也坦言練這舞有點累，感覺不太好抓，網友搞笑回覆，「因為妳是熙娣，都吸地了」、「徐老師回來了」、「復健成功」、「Elly真的太發自內心了」。

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