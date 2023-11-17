中國20多歲白富美「2.8億現金」爆買日本房產　直呼：非常便宜

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邱小姐受訪說，該公寓最吸引她的就是高樓層的開放式陽台，「中國規定高樓層陽台不能開放，所以這種戶外陽台真的很少見。」她說自美國大學畢業後，就決定移居日本完成多年來的夢想，而這間3房2廳的公寓房價非常便宜，「北京市中心地段的房子更貴。」
事實上，台灣人近期也買爆日本房產！《NOWnews今日新聞》先前報導【台灣高端投資客激增60% 風趣日本置產】，Keyvest Japan不動產營業部部長張本宇浩分析有以下3原因：
1、台灣短期買賣利差不再
台灣受到房地合一稅拉長「短期交易」重稅期影響，持有2年內出售課稅45%，逾2年、未滿5年則課35%，台灣房產玩不出短期利差。
2、日本房產投報表現較優
張本指出，台灣精華區不動產投報約1.5%至2%，但借款利率約2%，同樣玩不出利差，而日本東京虎之門、丸之內及銀座高級地段投報約3%至3.5%，較台灣房地產更具吸引力。
3、日幣貶值匯差獲利空間大
日本央行10月31日舉行金融政策決定會議，對大規模金融緩和政策進行調整，容許長期利率的變動幅度上限超過現在的1%。日圓持續走弱，兌美元貶破150大關。張本分享，客戶近來入手東京物件，去年換算台幣2000萬元，雖然東京房價上漲，但因匯差緣故，今年買只要1900萬元，比去年還便宜。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，只要政府一打房，資金就會出逃到海外，觀察從去年開始，台灣人赴日本置產買房趨勢呈現驚人漲勢，「簡直買爆了！」他分析，除因政府打房外，也因日圓持續走貶、日房產長期走揚，加上日本不動產法規較為健全，建商信賴感也較高導致。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。