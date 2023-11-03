去日本置產3／台灣高端投資客激增60%　北海道最愛買這類房產

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1、台灣短期買賣利差不再
台灣受到房地合一稅拉長「短期交易」重稅期影響，持有2年內出售課稅45%，逾2年、未滿5年則課35%，台灣房產玩不出短期利差。
2、日本房產投報表現較優
張本指出，台灣精華區不動產投報約1.5%至2%，但借款利率約2%，同樣玩不出利差，而日本東京虎之門、丸之內及銀座高級地段投報約3%至3.5%，較台灣房地產更具吸引力。
3、日幣貶值匯差獲利空間大
日本央行10月31日舉行金融政策決定會議，對大規模金融緩和政策進行調整，容許長期利率的變動幅度上限超過現在的1%。日圓持續走弱，兌美元貶破150大關。張本分享，客戶近來入手東京物件，去年換算台幣2000萬元，雖然東京房價上漲，但因匯差緣故，今年買只要1900萬元，比去年還便宜。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，只要政府一打房，資金就會出逃到海外，觀察從去年開始，台灣人赴日本置產買房趨勢呈現驚人漲勢，「簡直買爆了！」他分析，除因政府打房外，也因日圓持續走貶、日房產長期走揚，加上日本不動產法規較為健全，建商信賴感也較高導致。
雖然台灣投資人多在東京、大阪等都會區置產，但二世古是日本北海道近年新興的投資熱點，也有部分台灣高資產族也有投資二世古。Keyvest Japan不動產營業部資深顧問林士永表示，台灣人在二世古偏好的產品為分銷型的Condo Hotel（公寓式酒店）。
林士永舉例，位在比羅夫雪場中心十字路口的AYA Niseko（綾二世古旅館），正是最早開發的分銷型旅館，將房間分產銷賣給投資人，好處是平常做旅館經營，投資人可取得收入，過去度假有機會選住自己的房間，節省費用與成本，最大的優勢是入手門檻較低，也是不少台灣人在二世古的投資起點。
不過，理財有道的作家吳淡如曾在北海道投資房產失利，小樽60坪舊公寓被錯拆，因「重建成本太高，送人都不要」，而選擇把該荒廢的房子，作為她的「荒謬投資紀念碑」。
全球居不動產情報室總監陳炳辰提醒，北海道投資較屬個案型討論，以度假使用的日宅型為主，得看標的物的座落位置、商業機能等，相對東京、大阪等都會區而言，投資效益下較不被看好，建議還是選熟悉、風險較低的區域，畢竟就算有物業管理，買日本房還是得常常飛過去，以交通便利、租屋族群多的區域才是首選。
張本宇浩指出，華人普遍對日本郊區較不熟悉，須留意「地目」是山林地或建築用地，其評定現值也就是公告地價會有落差，而置產首重「地點」，「市中心方圓500公尺內是精華區，以外的土地就沒有價值」，坐落在半山腰或商店區差很大。
此外，海外人士在日本投資獲利須繳所得稅，張本也提醒，若每年淨利在日幣800萬元（約新台幣174.5萬元）以上，建議以海外法人名義，因稅率為23.2%，但若是個人名義，淨利日幣900萬（約新台幣196.3萬元）以上所得稅級距為33%至45%。
張本最後補充，北海道二世古淡旺季差距大，淡季很多旅館沒有開門，狀況不利於商圈擴展，外籍投資人在此需要確認的東西比東京多很多，「買地或買房只是開始」，後續還有經營管理與維護等，建議有意在北海道置產的台灣投資人，要慎選品牌專業顧問，避免踩雷。
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