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亞洲富豪喜愛的英國房地產投資顧問「第一太平戴維斯」（Savills）「2022-2023THE-SKI-REPORT（滑雪勝地報告）」中，二世古被選為「全球優質20強瘋狂雪地度假村」（Top 20 global prime sNOwMAD resorts）之一。香港地產富豪李澤楷、新世界集團都大舉投資二世古，米業起家的「金源發展」也在今年宣布插旗二世古。
而台灣知名的僑福建設也沒錯過二世古投資熱潮。僑福在官網簡短介紹「日本．樺山二世古」業務，指出該處距當地知名滑雪場僅2分鐘，占地14.1公頃（約4萬2652.5坪）的原始農地與森林，將劃分為高級住宅、酒店與商業區，強調開發過程將注入環保元素，充分利用地熱和太陽能，「運用Q x Q 模塊組件」，力求對現有景觀和動物生態的影響降至最低。
至於在公共配套設施上，僑福官網簡介住宅區包含有兒童遊樂區、室內室外泳池以及私人影院等。商業區將設有世界級SPA、溜冰場和健身房，還有時尚精品店及農產品銷售中心。而渡假村特設免費穿梭巴士連接所有滑雪場，配有運動裝備儲存室及定期更新下雪情報等。
不過，至於開發案進度與更多細節，《NOWnews今日新聞》致電詢問僑福建設，聯繫窗口僅低調回覆，目前一切都在規劃中，不便透露更多開發案細節。
事實上，前進二世古的台灣建商不只僑福建設，還有在淡水小坪頂蓋出貝聿銘設計團隊在大中華區唯一豪宅作品「天境ellipse360°」的南國建設（現已轉型南國開發公司）。
南國建設小開楊立傑2010年迎娶「哈林」庾澄慶的外甥女、女星王瀅，楊立傑曾被報導寵妻無極限，愛滑雪的他將在日本北海道二世古開發滑雪渡假村，並以王瀅的英文名Amber命名，據悉已在二世古收購1萬坪土地。但《NOWnews今日新聞》未能取得更多該開發案進度。
為何港台富豪與企業都如此看好二世古？Keyvest Japan不動產營業部資深顧問 林士永接受《NOWnews今日新聞》線上訪問，分析有4大理由：優良的雪質與雪量、便捷的地理位置、不一樣的日本文化體驗與日式恬寂享受。
尤其因二世古鄰近火山，溫泉泉質多樣且為農業重鎮，名廚上村雄一（Yuichi Kamimura）主理、有「雪地裡的米其林」之稱的「KAMIMURA RESTAURANT」2007年進駐二世古後，美景、名湯與美饌，讓滑雪小鎮奢華體驗升級。
此外，林士永也指出，北海道札幌市長秋元勝宏非常積極爭取2030年冬季奧運暨帕運，雖然受到2020東京奧運暨帕運發生醜聞而放棄，改將目標放在2034年以後的冬奧，而官方申奧「造勢」與「造市」的努力，也把二世古的未來，襯托出更多的想像空間。
【去日本置產系列報導】
去日本置產1／僑福建設買北海道4萬坪地 蓋高級住宅+滑雪度假村
去日本置產2／2031新幹線東京直通二世古 李澤楷掀港富豪投資潮
去日本置產3／台灣高端投資客激增60% 北海道最愛買這類房產
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