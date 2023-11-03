去日本置產2／2031新幹線東京直通二世古　李澤楷掀港富豪投資潮

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香港新世界旗下的瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）經營的New World La Plume Niseko Resort預期明（2024）年夏季竣工開幕，今年3月已在港銷售，度假村提供219間，房型由開放式單位到1至4房，面積介於11坪至100坪，當中包括6間豪華頂層套房，除49間開放房型外，其餘均有獨立私人溫泉區。
綜合港媒報導，New World La Plume Niseko Resort度假村每間售價介於港幣403萬至5353萬元（約新台幣1689萬元至2億2439萬元），提供來回機票給香港買家實地考察，也提供5階段彈性付款方案，租金投報預料可達5%。
最新前進二世古的香港企業是以米業起家的「金源發展國際實業」，金源今年6月以34.04億日圓（約新台幣7.5億元）收購二世古當地企業NI Corporation全部股權。該公司在二世古與周邊地區共擁32.63萬平方公尺的土地（約9.8萬坪），已興建11棟、總面積為2311.87平方公尺（約699.3坪）的房產，主要作為服務式公寓酒店（Serviced Apartment）。
《匯港通訊》報導，金源發展國際實業集團執行主席林炯熾曾說，上述土地與二世古4大雪場很接近，步行路程僅10分鐘，加上2031年北海道新幹線將延伸212公里，東京可直達二世古，具有很大的發展潛力
林炯熾表示，二世古地是集團未來三大發展策略中，屬於「娛樂零售」範疇，另外兩個分別為在越南的「Circle K 便利店」及香港的「食米及食品」。
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