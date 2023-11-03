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去日本置產2／2031新幹線東京直通二世古　李澤楷掀港富豪投資潮

▲香港富豪最早由李嘉誠次子李澤楷，掀起二世古新一波投資熱潮，新世界、金源發也陸續插旗，看準的正是2031年新幹線將可從東京直達二世古的發展潛力。（圖／翻攝Gojapan去日本臉書）
▲香港富豪最早由李嘉誠次子李澤楷，掀起二世古新一波投資熱潮，新世界、金源發也陸續插旗，看準的正是2031年新幹線將可從東京直達二世古的發展潛力。（圖／翻攝Gojapan去日本臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣僑福建設計畫在日本北海道二世古（Niseko），開發結合高級住宅與酒店、商場的度假村。而香港富豪最早由李嘉誠次子李澤楷，掀起二世古新一波投資熱潮，新世界旗下二世古「分銷型酒店」已在港發售，最低入手價約1690萬元，跨足越南超商的米業大亨「金源發」今年也透過收購，取得9萬多坪二世古土地，看準的正是，2031年新幹線將可從東京直達二世古的發展潛力。

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李澤楷旗下盈大地產所有二世谷花園柏悅酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）已在2020年1月開幕，其他投資開發項目包含酒店、別墅，預期都會在明年完工。據盈大地產今年8月公布2023上半年虧損縮減近兩成至港幣3.36億元（約新台幣14億元），當中日本二世古酒店業務年增185.7%至港幣6000萬（約新台幣2.5億元）小有貢獻。

▲李澤楷的二世谷花園柏悅酒店已在2020年1月開幕。（圖／翻攝Park Hyatt Niseko Hanazono官網）
▲李澤楷的二世谷花園柏悅酒店已在2020年1月開幕。（圖／翻攝Park Hyatt Niseko Hanazono官網）
香港新世界旗下的瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）經營的New World La Plume Niseko Resort預期明（2024）年夏季竣工開幕，今年3月已在港銷售，度假村提供219間，房型由開放式單位到1至4房，面積介於11坪至100坪，當中包括6間豪華頂層套房，除49間開放房型外，其餘均有獨立私人溫泉區。

綜合港媒報導，New World La Plume Niseko Resort度假村每間售價介於港幣403萬至5353萬元（約新台幣1689萬元至2億2439萬元），提供來回機票給香港買家實地考察，也提供5階段彈性付款方案，租金投報預料可達5%。

▲二世古是粉雪天堂。（圖／Niseko Tourism臉書）
▲二世古是粉雪天堂。（圖／Niseko Tourism臉書）
最新前進二世古的香港企業是以米業起家的「金源發展國際實業」，金源今年6月以34.04億日圓（約新台幣7.5億元）收購二世古當地企業NI Corporation全部股權。該公司在二世古與周邊地區共擁32.63萬平方公尺的土地（約9.8萬坪），已興建11棟、總面積為2311.87平方公尺（約699.3坪）的房產，主要作為服務式公寓酒店（Serviced Apartment）。

《匯港通訊》報導，金源發展國際實業集團執行主席林炯熾曾說，上述土地與二世古4大雪場很接近，步行路程僅10分鐘，加上2031年北海道新幹線將延伸212公里，東京可直達二世古，具有很大的發展潛力

林炯熾表示，二世古地是集團未來三大發展策略中，屬於「娛樂零售」範疇，另外兩個分別為在越南的「Circle K 便利店」及香港的「食米及食品」。

▲金源發展集團旗下有Circle K 便利店，今年插旗投資北海道二世古，開發娛樂事業。（圖／翻攝Circle K 便利店臉書）
▲金源發展集團旗下有Circle K 便利店，今年宣布插旗投資北海道二世古，開發娛樂事業。（圖／翻攝Circle K 便利店臉書）
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