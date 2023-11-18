《MISSING他們存在過2》超多失蹤兒童！小朋友離別媽媽失足掉下山
韓劇《MISSING他們存在過2》由高洙、許峻豪、李姃垠、金東輝等人共演，第二季聚焦在失蹤兒童上，以村內有多名失蹤兒童的「第三工業區」亡者村為背景；劇情安排先後祭出尋找失蹤女兒的媽媽、為了保護妹妹而遭殺害的高中生，以及和媽媽分離後失足掉下山的孩子等故事，動人內容播出後，獲得觀眾一致好評。
記者陳雅蘭／綜合報導
劇中名場面之一，就是李姃垠跟高洙訴說失蹤兒童來到亡者村的故事，高洙真摯的演技獲觀眾高度肯定，李姃垠也讚嘆：「演技很細緻，能看出他內心是很苦惱的。」
逗趣的是，演員私下彩排時，李姃垠、高洙認真揣摩情緒，在門外等待的許峻豪竟一度對著鏡頭，將自己的鼻子貼近窗戶，做出豬鼻子模樣，突如其來的無厘頭舉動，逗樂現場演員。
幕後花絮中也能見到高洙敬業的一面，一場高洙為了找尋線索，進入滿是跳舞人群的夜店，高洙笑說：「看著我跟著節奏從正在跳舞的人群中走過，甚至在感覺很吵雜的地方把嗓音拉大說話，但拍攝現場其實是沒聲音的。」這樣的演出也在導演一喊卡後，讓一旁的金東輝忍不住大笑。《MISSING他們存在過2》每週六晚間10點半於八大綜合台播出。
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