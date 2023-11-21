大阪米其林「燒鳥市松」登晶華酒店　「fumée」訂位16道菜2280元

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「fumée」由星級主廚林泉（Richie Lin）創辦的「MMHG 湘樂餐飲集團」引進，「燒鳥 市松」主廚竹田英人特別指派得意弟子，年僅23歲的笠 春介擔任「fumée」主廚，於台灣再現「焼鳥 市松」的竹田主廚，「與火遊玩」的職人精神與玩心，精準掌握火候，以直火搭配烤架，便能完成蒸、炸、燻、燒等烹調口感。
在氣溫下降的初冬時刻，「fumée」以溫熱的「起司おでん」開胃，看似豆腐的湯品，其實是選用台灣「慢慢弄」自製瑞可塔起司（Ricotta Cheese），搭配無添加熬煮的雞湯；幾乎是燒鳥定番款的「雞腿肉大蔥」，「fumée」選以竹地雞搭配和玉甜蔥，烤至酥脆的雞皮輕輕一咬便喀滋作響，襯以迸發飽滿肉汁的Q彈雞腿肉與清新蔥段，焦香甜嫩的滋味很是討喜。
特愛燒鳥獨特近乎酥炸的烤功，則以「雞翅」展現更甚。「fumée」將帶骨雞翅的表皮稍微風乾過，再撒上一點威士忌桶的木屑，使之燒烤時染上木質香氣，油脂豐富的雞翅以恰好火侯烤製出酥脆表層，微厚的水潤肉質一咬便骨肉分離，用筷子夾取也能輕鬆品嚐，當然豪邁用手直接拿起啃咬，更是滿足。
出身九州福岡縣的主廚笠 春介，一舉一動都引起在場媒體以相機、手機一陣捕捉，面對採訪陣仗時不時露出靦腆笑容的他，一走進烤台前便聚精會神在食材與爐火上。此刻銳利的眼神，與方才坦率說著「すげー」（「好厲害」之意）的笠 春介簡直判若兩人，更讓人注意到因父親經營燒鳥餐廳而耳濡目染的他，面對燒鳥的專注與熱情。
「fumée」套餐裡，令人較為驚艷的，是看似平凡的「鵪鶉蛋」，一咬竟有「爆漿」口感！主廚笠 春介先以濃口醬油、糖、味醂、柴魚高湯所製作的醬料，醃製台灣鵪鶉蛋三天，將其燙一分40秒後才上烤台，他透露「大概試了300顆才精準抓出時間，因為在台灣還沒有人嘗試用『半熟』的方式處理」，希望能讓大家吃到特別的口感。
而「雞胗」吃起來鮮脆多汁，搭配鹹口一點的醬汁襯托，不硬口、不腥臭，卻也沒有強壓味道的刻意；偏鹹調味的「雞屁股」，倒也脆彈不膩。主廚笠 春介老實分享，內臟的鮮度非常重要，在台灣要採買到符合的鮮度非常難，他每天一早都要檢視食材再三。
要論最能欣賞火焰奔騰的，首推來自九州宮崎縣的鄉土料理「籠燒」，將雞胸與雞腿肉放進燒籠裡，在大火中來回翻炒般，讓香氣能包覆在肉塊上；主廚笠 春介將表面充滿十足炭火香氣、中心仍是微生口感的肉塊，以醬油、椪醋調味後，再加入自製白蘿蔔泥混生七味一起品嚐，炭香風味十足卻不過於焦苦。
主廚笠 春介透露，「fumée」選用台灣文昌雞、竹地雞，視雞隻狀態熟成約3～5天，他特別拿出熟成4天的雞隻，提到「室溫下會慢慢冒油，代表熟成狀態好，吃起來皮脆肉彈」；相較有些人喜歡先以鹽醃漬後再熟成，笠 春介則是偏好在過程中調味。「fumée」的鹽燒先撒上細膩的日本「伯方之鹽」，第二次則撒入台灣州南鹽場的「鹽之花」，品嚐時先吃到細鹽凸顯雞肉的甜味、再感受到顆粒較大的鹽之花礦物質提升的鮮味。