「Nico歌姬」majiko來台開唱！紙飛機滿天飛 嗨到不想回家了
在Niconico動畫網站上發跡的日本女歌手majiko，睽違4年再度來台開唱，昨（19）日晚間在 Legacy Taipei 舉行「majiko ONEMAN LIVE HEART FELT in TAIPEI」演唱會，親切用台語向現場歌迷問候「呷飽未？」（吃飽了嗎？），並獻唱逾20首歌曲，由於唱得太開心，她最後還在台上高喊「我不想回家啦！為什麼一定要回家啦！」
記者江芷稜／綜合報導
她抵台後馬不停蹄接受訪問，還意外收到最愛的檸檬片，連吉祥物都是檸檬的majiko笑說：「我真的太愛檸檬了，要我用檸檬片配飯也沒有問題。」她表示2019 年的台北專場後，就經常問經紀人什麼時候可以再來台北表演，中間因疫情延宕了近4年，確定要來台北開唱後，她努力把身心調整到最佳狀態，用最完美的演出來答謝台灣樂迷耐心的等待。
面對久違的台北專場，開場就以〈幾近瘋狂般的我是如此美麗〉、〈TENGIC〉、〈白蟬〉等歌曲火力全開，讓台下樂迷陷入一陣瘋狂，跟著哼唱每首歌，讓majiko大為驚喜，笑說「有那麼多人在等我真的好感謝，今天我要把想見大家的心情傳達給大家，請好好接受開心享受吧！」不停忘情甩髮、放聲嘶吼，並秀出學習到的台語，問候大家「呷飽未？」聽到歌迷大喊「卡哇伊」、「我愛你」等讚美用語，majiko比出手指愛心回以台語「多蝦哩」，反應相當俏皮。
最後演唱〈時空膠囊〉時，樂迷同時射出手上紙飛機，形成一幅滿天飛舞的壯觀畫面，由於majiko年幼時曾擔當City Pop重量級推手角松敏生的合唱班底，他在演唱〈TAKE YOU TO THE SKY HIGH〉中都會準備此環節，在majiko心中留下感動的畫面，特別得到老師許可在〈時空膠囊〉唱到「紙飛機」一詞全場投擲紙飛機，畫面相當美麗。
難得再度來台演出，majiko淚光閃閃向現場近千名歌迷說：「我覺得歌迷朋友聆聽我的歌曲，對我來說就是種愛跟救贖，謝謝你們如此愛我，未來我想更常來台灣與你們相見，我愛大家！」最後用大合照為台北場演出劃下完美句點。
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