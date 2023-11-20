「泰國寶藏男孩」徐志賢藏特殊身分！澳門密會張學友經紀人
張學友前經紀人陳淑芬策畫首屆「亞洲演出娛樂產業博覽會」，從11月17日起一連3日在澳門威尼斯人金光會展D館舉辦，「泰國寶藏男孩」徐志賢（Bie）特別從泰國飛到澳門為活動站台，擔任泰國區總經理的「漢森國際娛樂」也在此設櫃，期盼能開發更多新秀。
記者蔡依庭／綜合報導
徐志賢的媽媽是泰國人、爸爸是台灣人，小時候還在台灣居住一段時間，上個月生日曾飛回台灣，很喜歡台灣的美食。徐志賢還有一個身分就是漢森國際娛樂泰國區的總經理，與CEO呂志明一起開發泰國演藝市場，培育出更多新秀。《男公館》製作人陳奕去年到泰國和徐志賢見面，邀請他加入《男公館》的演出，對方一口立即答應，也表示很期待能夠和陳奕合作。
泰劇和泰國藝人近年在亞洲市場知名度提升，越來越多的觀眾接觸泰劇、接受並喜歡泰國藝人，而目前擁有知名度的泰國明星大都來自漢森娛樂。漢森國際娛樂已投資製作多部影視劇爆款，培養Bie徐志賢、Gxxod英迪帕、周銳、Mark黃書豪、Geler戰杰樂等多位藝人。
呂志明在19日公布2024年第一個新項目，包括「蘑菇平台」誕生、徐志賢亞洲音樂見面會、周銳巡迴音樂會等；另外，未來蘑菇平台將同步在香港、澳門、台灣、中國上線。
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