台灣兒童幸福指數有75分　但運動習慣、數位3C使用得分未達70分

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根據今年度「保誠兒童幸福指數」調查報告顯示，台灣兒童的幸福指數達75分（滿分為100）。在指數組成的各面向中，以「時事/生活教育」80分表現最突出，其餘為「心理健康」指數75分、「教育/教養相關」指數74分、「生理健康」指數則是72分，這次也特別挑出與數位、3C相關的內容，整合計算出「數位生活指數」，結果71分略低於其他面向，但整體而言台灣孩子的幸福程度評別屬「幸福」。
進一步分析各面向中表現最好的指標，分別為「學習資源／課後輔導」78分、「人際關係互動表現」77分，及「自我成就感」77分，顯示台灣孩子獲得足夠的學習協助及資源支持，人際互動表現良好，自我肯定的同時也能積極學習新事物。表現較差的則為「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。
值得注意的是，在「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，提醒3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。
表現較差的則為「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。值得注意的是，在「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，提醒我們3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。
保誠兒童幸福指數主要透過網路問卷，調查台灣6-12歲小孩家長對於家中此一年齡階段小孩生活狀況。調查期間自2023年8月23日至2023年9月18日，共回收有效樣本數1200份。