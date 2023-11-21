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台灣兒童幸福指數有75分　但運動習慣、數位3C使用得分未達70分

▲保誠人壽首次發布「保誠兒童幸福指數」，台灣兒童的幸福指數達75分，屬於「幸福」，但還是有兩項包括「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。（圖／保誠人壽提供）
▲保誠人壽首次發布「保誠兒童幸福指數」，台灣兒童的幸福指數達75分，屬於「幸福」，但還是有兩項包括「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。（圖／保誠人壽提供）

記者顏真真／台北報導

保誠人壽今（1）日發布2023年「保誠兒童幸福指數」達75分，整體而言相當「幸福」，其中在指數組成的各面向中，以「時事/生活教育」80分表現最突出，而「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，亦提醒3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。同時，「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」這兩項也未達70分。

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為賦予下一代主動追尋幸福的能力，保誠人壽也攜手國立清華大學教育心理與諮商學系教授曾文志，發表業界首本聚焦兒童幸福的「保誠兒童幸福日誌」。保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠人壽倡議兒童保護議題超過20年，投入逾2千萬元經費，發表3本白皮書、超過10次的數據調研，動員上百位企業志工，今年更透過最新的「保誠兒童幸福指數」，以更全面的視角了解台灣孩子的成長現況，未來也將透過年度調查，持續追蹤台灣兒童的幸福狀況

根據今年度「保誠兒童幸福指數」調查報告顯示，台灣兒童的幸福指數達75分（滿分為100）。在指數組成的各面向中，以「時事/生活教育」80分表現最突出，其餘為「心理健康」指數75分、「教育/教養相關」指數74分、「生理健康」指數則是72分，這次也特別挑出與數位、3C相關的內容，整合計算出「數位生活指數」，結果71分略低於其他面向，但整體而言台灣孩子的幸福程度評別屬「幸福」。

進一步分析各面向中表現最好的指標，分別為「學習資源／課後輔導」78分、「人際關係互動表現」77分，及「自我成就感」77分，顯示台灣孩子獲得足夠的學習協助及資源支持，人際互動表現良好，自我肯定的同時也能積極學習新事物。表現較差的則為「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。

值得注意的是，在「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，提醒3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。

表現較差的則為「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。值得注意的是，在「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，提醒我們3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。

保誠兒童幸福指數主要透過網路問卷，調查台灣6-12歲小孩家長對於家中此一年齡階段小孩生活狀況。調查期間自2023年8月23日至2023年9月18日，共回收有效樣本數1200份。

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