剛下班就天黑！台灣連2週迎「最早日落」時段 太陽下午5點就下山
時序進入秋冬後，除了天氣的變化外，白天黑夜的長度變化也讓民眾相當有感，據台北市立天文館「天文年鑑」測算的日出日沒時間，2023年11月22日至12月8日，這兩週的「日沒時間」皆為傍晚5時04分左右，進入全年最早日落的時段，這也是最近下班下課時天色已經昏暗的原因。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館說明，一般認知上，「冬至」（12月22日）是全年中「白天最短的」日子，這樣的觀點理論上這是正確的，但冬至其實並非最早日落的一天。因為受到地球自轉傾角、橢圓形公轉軌道以及地理位置差異等因素影響，每年最早日落的日子大約都落在11月底。
台北市立天文館指出，依觀察地點不同，2023年台灣各地最早日落在11月29日或11月30日；以台北為例，今年最早日落在11月30日報晚5時04分，本島最東端的三貂角及最北端的富貴角也是11月30日，時刻為傍晚5時02分傍晚5時03分，而本島最南端的墾丁與最西端的七股，則是在11月29日的傍晚5時13分。
台北市立天文館提及，日出及日落是獵取自然美景的好機會，當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，僅持續不到兩秒鐘，非常難得一見，因此在電影、歌曲與文學中常被賦予幸福的意涵。民眾不妨趁著這段最早日落期間，到海邊欣賞夕陽西下的美景，或許也會遇上目睹綠光的好運。