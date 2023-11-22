▲脊椎手術疑問多！　柳營奇美醫設「1平台」提供即時、全方位醫療資訊

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椎間盤退化突 好發40以上族群神經外科呂忠哲醫師表示，椎間盤退化突出是門診中常見的疾病，此疾病常好發族群為40歲以上，且平時經常搬重物、彎腰、姿勢不良、以及外傷等。
脊椎微創手術 傷口小、恢復快治療原則先以保守治療為主，若保守治療無效或是嚴重影響生活，則考慮手術治療。而隨著科技的進步，脊椎微創手術的發展已近乎穩定，且成為治療脊椎疾病的首選方式，對於椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎不穩定及退化性疾病皆可達到完善的治療。
呂忠哲醫師說明，所謂脊椎微創手術是採用雙側傷口，每個傷口大小約2.5公分，接著使用微創組織撐開器，經由正常肌肉與肌肉間隙進入至病灶，能保留最多的肌肉、軟組織。當神經減壓完全後，再使用同傷口植入微創骨釘及固定桿，讓整體組織破壞達到最小。此種手術優點是失血量少且伴隨較少的傷口疼痛感，術後恢復快，也縮短住院天數，能讓病人能更早回歸職場及健康的生活。
脊椎照護互動平台 解答手術各項疑難雜症另外，常有病人開完脊椎手術出院後，有些疑問無法即時獲得解答，必須等待回診時詢問醫師或是自己上網搜尋解答，因此在資訊不對等的情況下，難免會產生理解及認知上的落差，造成醫病之間的緊張。
有鑑於此，呂忠哲醫師特別設立一個脊椎照護互動平台，內容包含各種術式的優劣比較、術中的重點流程，讓患者事先了解手術過程的詳細內容，才會安心的接受治療。尤其術後返家的照護更為重要，以往患者手術完會有許多疑問，包含背架穿脫、復健運動、何時可以洗澡、重訓、開車或騎車、飲食需求等，這些問題都可以在照護平台即時獲得解答，不須等待醫師查房說明或是擔心出院後如何自我照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59948
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