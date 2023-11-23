感恩節麥當勞、肯德基、必勝客買一送一！拿坡里炸雞199一次整理

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麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買ㄧ送一（5擇1）優惠。現在正開搶「麥當勞狂粉必收置物盒」，實品開箱玩「俄羅斯漢堡」。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌肯德基「買一送一」隱藏優惠代碼「13538」
肯德基慶祝悠遊付上線，即日起至11月30日祭出獨家回饋，優惠代碼「13538」或以專屬連結進入，限使用悠遊付支付，外帶幸福點心盒「買一送一」！點心盒含「1顆原味蛋撻＋1份香酥脆薯」，兩份才78元，相當於只花39元就能爽吃「蛋撻＋薯條」。近期還回歸快閃開賣「雙層咔啦雞腿堡」、「咔啦脆雞Q蝦堡」。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」 加碼「買一送二」
感恩節必勝客新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370
📌漢堡王感恩節請吃「椒麻烤雞堡」！12款「買一送一」
漢堡王感恩節即日起至11月30日，連續10天請吃雞，臨櫃漢堡王或於官網，任購2套常態華堡套餐（原味/辣味），就加碼免費贈送一個期間限定「椒麻烤雞堡」，原價109元現賺省荷包。優惠可累贈，買二套指定套餐送1個堡，買四套送2個堡，以此類推；特殊活動不可再併行其他優惠使用；優惠券華堡餐不適用此活動；數量有限，各店售完為止。
力拚百貨週年慶，漢堡王即日起至12月4日，也有「吃貨週年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
📌拿坡里「6塊炸雞桶」199元、2桶389元 牛肉麵披薩159元
即日起至11月30日，拿坡里炸雞專賣店「六塊雙饗炸雞桶」特價211元（原價330元），「兩桶六塊雙饗炸雞」特價399元（原價660元）。三商i美食卡會員則有「感恩節」隱藏優惠，即日起至11月25日，使用三商i美食App，即可用5點點數領取優惠券，享「六塊雙饗炸雞」下殺199元（原價330元）、兩桶特價389元（原價660元），入手最低58折好康，兌換期限至11月30日。
最新的拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」也有優惠！即日起拿坡里披薩門市，還可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）優惠；12月11日前凡持有拿坡里DM截角，還可至三商巧福門市，享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。
而三商巧福40週年慶自12月11日起，凡至門市點購任一套餐，可獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張。憑券至全台拿坡里門市，可享「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）。提醒大家，三商巧福西螺南店、西螺北店、南投站、桃園機場店不適用此優惠；數量有限，送完為止。
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。
📌摩斯漢堡：加購紅茶11元！吃堡飽套餐優惠
摩斯漢堡感恩節回饋蒟蒻鐵粉！即日起到店買蜂蜜檸檬蒟蒻，加購大杯冰紅茶享11元優惠價，紅茶可更換為大杯無糖冰紅茶、100%台灣冰綠茶、摩斯熱紅茶、葡萄蒟蒻、或蜂蜜檸檬蒟蒻；另加5元可再升級為荔枝蒟蒻，相當於2杯可口蒟蒻只要51元起。
元氣早餐感恩限時優惠，即日起凡早餐時段到店，購買元氣牛肉蛋堡搭配中杯摩斯咖啡，2套優惠價170元，升級中杯拿鐵咖啡每杯加價20元；消費天丼珍珠堡、厚培根吉士牛肉堡、歐式火雞堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡等，四款指定漢堡V型薯條套餐，加購低碳植米系列珍珠堡只要50元，低碳植米薑燒珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、低碳植米海洋珍珠堡或低碳植米杏鮑菇珍珠堡等四款擇一，限乙次。
📌頂呱呱「炸雞桶套餐」299元！聯名《決勝時刻》送地瓜薯條
頂呱呱聯名《Garena 決勝時刻 Mobile》，開賣「今晚吃雞！決勝頂呱呱」套餐，即日起至12月3日，「今晚吃雞桶」原味炸雞3塊＋原味雞腿2支＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋35元可樂系列2杯，特價299元；特價149元「決勝三寶餐」則吃得到雞脖子200克＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份。
而且加碼購買決勝時刻聯名套餐，贈送期間限定「虛寶刮刮卡」乙張（送完為止）；出示遊戲畫面，買任一套餐再送「地瓜薯條」一份（原價60元）。原味炸雞部位由門市隨機挑選；原味炸雞可加價9元更換辣味炸雞；35元系列飲品可選：可樂／零卡可樂／雪碧／檸檬紅茶。
📌21Plus：香草烤雞「天天79折」
21 Plus即日起至11月30日，雙11吃到感恩節，21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元（原價470元）、21香草烤半雞優惠價198元（原價250元）。並陸續推出「蔬菜烤雞(附兩醬)」、「肯瓊雞汁烤蔬菜」、「人參糯米雞湯」3款新品上市。