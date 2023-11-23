▲胸口悶以為長新冠竟是急性血癌　最新指引助精準治療改善預後

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確診後發現罹急性血癌 醫：新冠肺炎非致癌原罪「致癌因子不會因新冠肺炎減少。」事實上，許多患者都誤以為是新冠肺炎誘發癌症，尤其是急性骨髓性白血病，其實不然。黃威翰醫師解釋，新冠肺炎病毒的確可能使癌細胞更容易複製甚至轉為惡性，但在新冠疫情出現後，人們仍照著基本的步調生活，有時只是剛好發生癌症，導致民眾把原罪矛頭指向新冠肺炎。黃威翰醫師進一步說明，骨髓性白血病分為慢性與急性兩種，由於慢性骨髓性白血病初期症狀不典型，民眾容易忽視，如莫名出現疲倦、發燒、夜間盜汗、出血不止的情況，應及時就醫；如未接受治療，恐讓病情快速惡化，轉為急性骨髓性白血病。
長新冠症狀兩星期未改善 應盡快檢查為其他疾病引起急性骨髓性白血病最主要症狀包括臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、未碰撞卻瘀青、骨骼疼痛等四大症狀，因不具特異性容易被忽略。黃威翰醫師提醒，無論是確診或本身有重大疾病罹患新冠肺炎，在服用抗病毒或清冠一號等藥物後，經兩至三個星期仍未改善症狀，建議長新冠患者應盡快就醫做進一步檢查，確認是否為其他既有疾病所引起。
基因定序為患者精準診斷與治療 提升患者存活率急性骨髓性白血病來勢洶洶，但也並非難以抵擋，根據最新世界衛生組織 (WHO)、國際共識分類 (International Consensus Classification，簡稱ICC) 與歐洲白血病研究網 (ELN) 發佈最新疾病分類共識，透過個人化的精準檢驗與治療，可望提升患者治療成效。黃威翰醫師表示，這幾年國際間透過次世代基因定序找到更多基因檢測，再結合染色體分析等方式，指引臨床醫師給予患者更適合的治療，在患者預後也會產生明顯改善。
▲花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科副主任黃威翰醫師
基因檢測後苦無下一步 台患者面臨新藥給付條件嚴格、速度慢考驗黃威翰醫師說明，儘管國際上針對急性骨髓性白血病已有許多臨床試驗甚至標靶藥物，但目前台灣的創新醫療可近性仍未接軌國際，患者主要面臨兩個困境：
(一) 政府預算有限，導致新藥健保給付速度緩慢：目前台灣僅部分標靶藥獲健保給付，包括BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。BCL-2抑制劑不需基因檢測，可幫助年長者或是年輕併有共病的患者，將存活期從3個月延長到12個月。FLT-3抑制劑可幫助三成有FLT3基因變異的高風險病患，消滅異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量。目前台灣已有幾款FLT-3 抑制劑獲得健保給付，可分別於一線或是二線使用。
(二) 健保給付條件嚴格，導致無法使用最佳藥物或是給付時程有限：患者需符合標靶藥物的給付條件方能用藥，或是藥物給付時間較短，讓療程效果也受限，甚至未來有復發的情況。因此，醫界也期盼第二線標靶藥物能獲得給付，台灣今年初引進口服去甲基化藥物，能延長患者的無復發存活期，幫助患者維持病況，避免復發。
黃醫師進一步呼籲，希望政府相關單位能正視患者需求，避免民眾在接受費用高昂的基因檢測後，下一步卻沒有完善的配套措施，陷入沒有最佳藥物可用的困境，面對疾病依舊是渺然無希望。
長遠看仍須當心疾病復發，遠離燒烤、醃製食物，降低罹癌風險急性骨髓性白血病並非絕症，只是發病徵兆千變萬化，難以及時對症下藥，除了透過精準治療、及早介入等提升療效，改善治癒率與生活品質，降低合併症，日常的飲食以及運動習慣也是關鍵。黃威翰醫師提醒，生活周遭有形無形的污染影響很難抵擋，不過病從口入，臨床在衛教上還是會建議患者避免隔餐或不清潔的食物，並減少攝取燒烤、醃製等易致癌食物，此外也會透過運動處方，幫助患者治療到一個階段時能維持肌耐力，有足夠體力面對疾病及下階段的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59193
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