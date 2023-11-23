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骨鬆骨折風險高　治療莫忘強健骨本與長期持續進行藥物治療！

▲骨鬆骨折風險高　治療莫忘強健骨本與長期持續進行藥物治療！
▲骨鬆骨折風險高　治療莫忘強健骨本與長期持續進行藥物治療！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】有研究發現乳癌患者與一般女性相較，更容易罹患骨質疏鬆症！65歲的張太太，10年前曾經確診乳癌，但接受治療後已經痊癒，沒料到留下骨鬆的隱憂。一年前，因為走路不小心跌倒造成前臂骨折，橈骨及尺骨都斷了，當時診療的醫院以鋼板固定前臂骨折，但是病患後續卻沒有針對骨鬆進行追蹤治療；不料一年後，張太太又因為搬動花盆，讓原本的手臂再次骨折，疼痛難耐。

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經過中國醫藥大學附設醫院骨科部手外科主任邱詠証門診診查後發現，張太太這次骨折的位置，是斷在當時固定骨折的鋼板與骨頭的交界處，「因為骨質過於疏鬆，鋼板與骨頭的硬度落差相當大，外力稍微一扭，鋼板竟然就又把前臂骨頭折斷了，非常棘手。」

於是他與病患溝通，雖然可以手術換成更長的鋼板來跨過這次骨折的部位固定傷勢，但日後還是可能會從新的鋼板與骨頭介面再斷掉，所以建議先用石膏固定前臂骨折斷裂的部位，同一時間治療骨鬆問題，並以「促進骨質生長」的藥物，加上鈣片、維生素D，之後每個月定期追蹤骨折部位的X光片。5個月後，發現原本骨折部位已經癒合，避免了手術治療的需要，病患對此相當感激。

輕跌就骨折，要高度懷疑有骨鬆問題

邱詠証主任提及，臨床收治的骨折病患很多都是因為跌倒而造成手腕骨折，手術時才發現有骨鬆問題，「發生骨鬆性骨折的病患，除了要用鋼板固定，之後還要加上石膏保護制動，假如太早活動， 因為骨鬆性骨折的骨頭癒合比較緩慢， 光靠鋼板固定穩定度仍然不足，往往會導致骨折手術失敗。」同時，因為骨鬆性骨折會讓骨頭裂的更粉碎，手術難度也相對增加，且術後的康復時間比正常骨折患者更長，手術後的功能恢復也較差。

「骨鬆是沉默的疾病，」他指出，女性停經後骨質密度會快速流失，但並不自覺，往往過了十年、二十年直到發生導致最後骨鬆骨折後才發現，「因為我們通常並未妥善關注骨骼健康，導致最後往往只是輕微跌倒，手撐地就出現骨折。」建議骨鬆高危險族群，像是前述的乳癌患者，在接受鋼板固定骨折手術治療後，也要特別留意骨鬆問題。

骨鬆已成慢性病，藥物治療不能中斷

邱詠証主任強調，目前治療骨鬆的策略必須從預防及治療兩大方向著手，在預防上要隨時注意骨頭的健康狀況，包括平日要多活動、鍛鍊肌肉強度、適度曬太陽，並可以上網查詢「一分鐘骨鬆風險評估表」自行檢測是否為高風險族群，提早了解自己的骨頭健康。

在治療方面，他建議若不幸跌倒發生骨折，或自知有骨鬆危險因子、且DXA檢測結果T值小於負2.5，就有必要尋求專科建議，以藥物介入治療。目前骨鬆治療藥物分為「促進骨質生成」及「減少骨質流失」兩大類，各大醫院皆有引進，醫師會針對病患需求選擇適合的藥物種類。

邱詠証主任提醒，無論是使用哪一類藥物，都必須在醫師指示下持續使用，「自行停藥可能導致再次骨折，如何平順轉換藥物，或有停藥需求都要經過醫師評估才安全。」他再次強調，骨鬆已經是慢性病，必須積極面對，才能降低不慎跌倒導致的失能與死亡風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59977

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