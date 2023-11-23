▲骨鬆骨折風險高　治療莫忘強健骨本與長期持續進行藥物治療！

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於是他與病患溝通，雖然可以手術換成更長的鋼板來跨過這次骨折的部位固定傷勢，但日後還是可能會從新的鋼板與骨頭介面再斷掉，所以建議先用石膏固定前臂骨折斷裂的部位，同一時間治療骨鬆問題，並以「促進骨質生長」的藥物，加上鈣片、維生素D，之後每個月定期追蹤骨折部位的X光片。5個月後，發現原本骨折部位已經癒合，避免了手術治療的需要，病患對此相當感激。
輕跌就骨折，要高度懷疑有骨鬆問題邱詠証主任提及，臨床收治的骨折病患很多都是因為跌倒而造成手腕骨折，手術時才發現有骨鬆問題，「發生骨鬆性骨折的病患，除了要用鋼板固定，之後還要加上石膏保護制動，假如太早活動， 因為骨鬆性骨折的骨頭癒合比較緩慢， 光靠鋼板固定穩定度仍然不足，往往會導致骨折手術失敗。」同時，因為骨鬆性骨折會讓骨頭裂的更粉碎，手術難度也相對增加，且術後的康復時間比正常骨折患者更長，手術後的功能恢復也較差。
「骨鬆是沉默的疾病，」他指出，女性停經後骨質密度會快速流失，但並不自覺，往往過了十年、二十年直到發生導致最後骨鬆骨折後才發現，「因為我們通常並未妥善關注骨骼健康，導致最後往往只是輕微跌倒，手撐地就出現骨折。」建議骨鬆高危險族群，像是前述的乳癌患者，在接受鋼板固定骨折手術治療後，也要特別留意骨鬆問題。
骨鬆已成慢性病，藥物治療不能中斷邱詠証主任強調，目前治療骨鬆的策略必須從預防及治療兩大方向著手，在預防上要隨時注意骨頭的健康狀況，包括平日要多活動、鍛鍊肌肉強度、適度曬太陽，並可以上網查詢「一分鐘骨鬆風險評估表」自行檢測是否為高風險族群，提早了解自己的骨頭健康。
在治療方面，他建議若不幸跌倒發生骨折，或自知有骨鬆危險因子、且DXA檢測結果T值小於負2.5，就有必要尋求專科建議，以藥物介入治療。目前骨鬆治療藥物分為「促進骨質生成」及「減少骨質流失」兩大類，各大醫院皆有引進，醫師會針對病患需求選擇適合的藥物種類。
邱詠証主任提醒，無論是使用哪一類藥物，都必須在醫師指示下持續使用，「自行停藥可能導致再次骨折，如何平順轉換藥物，或有停藥需求都要經過醫師評估才安全。」他再次強調，骨鬆已經是慢性病，必須積極面對，才能降低不慎跌倒導致的失能與死亡風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59977
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