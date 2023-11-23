成鎮煥離婚9年妻吳知恩 再被爆早已退團Sweet Sorrow
南韓歌手成鎮煥與地下歌手吳知恩，昨（22）日突然分別在自己社群平台宣布離婚，兩人於2014年結婚，不管是相戀或結婚後都始終保持低調，而更讓粉絲驚訝的是，原為男團成員「Sweet Sorrow」的成鎮煥早已在2019年就退團了，讓粉絲們唏噓不已。
記者楊慧玲／綜合報導
成鎮煥在IG上發文表示，已在日前與妻子吳知恩離婚，結束9年婚姻，「她是讓今天的我能夠比昨天更喜歡自己，對她的感謝無法言喻，是非常重要的人，未來也會是如此。」也透露未來將會持續照顧好兩人曾經一起飼養的貓與狗。
「Sweet Sorrow」為印熩鎮、宋宇鎮、金榮宇、成鎮煥等四人團體，於2005年11月推出首張同名專輯輯《Sweet Sorrow》，今年6月也才剛推出新單曲〈Wish you're my girl〉，被稱為美聲團體。在南韓一大票精緻顏值男團中，「Sweet Sorrow」不算是偶像派，卻以實力派歌聲吸引許多忠實歌迷，而成鎮煥早在2017年就因健康狀況中斷活動，近日卻又再爆出早於2019年退團了，也讓粉絲非常驚訝。
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