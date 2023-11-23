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AOCR2024 AI Challenge　盛大開幕！

▲AOCR2024 AI Challenge　盛大開幕！
▲AOCR2024 AI Challenge　盛大開幕！

健康醫療網

AOCR2024 AI Challenge由第22屆亞洲大洋洲放射學大會 (AOCR 2024) 主辦，大會將於2024年3月22日至25日於台北舉行，預期將有超過1,500名國內外放射學專家共襄盛舉。

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本次AI挑戰賽由中華民國放射線醫學會人工智慧（AI）與影像資訊委員會台大醫院李文正醫師、亞東醫院郭冠宏醫師及台大數學系王偉仲教授精心策劃，配合中華民國放射線醫學會全力支持，並感謝郭冠宏醫師和亞東醫療團隊的大力支持，提供本次挑戰賽所需的所有CT影像和標註，AOCR2024 AI Challenge已正式啟動！ 

此次挑戰賽採用國際知名的Kaggle平台，秉持與RSNA AI Challenge相同的高規格，以國際視野邀請全球專家參與。競賽核心挑戰是利用AI技術在CT掃描中準確識別急性闌尾炎，參賽者要進行精準分析，確定每張CT影像中的闌尾狀況。競賽總獎金高達新台幣40萬，其中冠軍將獲得20萬元的獎勵！優勝隊伍將受邀於AOCR2024大會分享他們的獨特策略和成果。

活動時程如下：

  • 2023年11月1日：初賽正式開始
  • 2024年1月24日：初賽結束
  • 2024年1月29日：決賽開始
  • 2024年2月4日：決賽結束
  • 2024年3月23日：於AOCR 2024大會中頒發AI挑戰賽獎項
欲獲取更多資訊，請見

熱切期待您的加入，一同在放射學領域中的AI技術開啟新的里程碑！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60009

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