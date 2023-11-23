▲AOCR2024 AI Challenge　盛大開幕！

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此次挑戰賽採用國際知名的Kaggle平台，秉持與RSNA AI Challenge相同的高規格，以國際視野邀請全球專家參與。競賽核心挑戰是利用AI技術在CT掃描中準確識別急性闌尾炎，參賽者要進行精準分析，確定每張CT影像中的闌尾狀況。競賽總獎金高達新台幣40萬，其中冠軍將獲得20萬元的獎勵！優勝隊伍將受邀於AOCR2024大會分享他們的獨特策略和成果。
活動時程如下：
- 2023年11月1日：初賽正式開始
- 2024年1月24日：初賽結束
- 2024年1月29日：決賽開始
- 2024年2月4日：決賽結束
- 2024年3月23日：於AOCR 2024大會中頒發AI挑戰賽獎項
- AOCR2024官方網站：https://www.aocr2024.org/index.asp
- AOCR 2024 AI Challenge 頁面：https://www.rsroc.org.tw/aocr2024/program/ai_challenge.asp
- Kaggle競賽頁面：https://www.kaggle.com/competitions/aocr2024
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60009
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