手搖飲茶渣變「吸油棉」！復興實中雙姝獲Solve for Tomorrow首獎
第四屆台灣三星 Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽，歷經8個月的賽程，今（24）日迎來決賽暨頒獎典禮，共9組優秀學生隊伍進入決賽，最終由「KC」團隊提出的「茶渣的再生之路」，以高度可行性的紮實想法獲得評審青睞，奪下冠軍並抱走20萬元獎金。
實習記者曾郁淇/綜合報導
首獎由來自臺北市私立復興實驗高級中學的「KC」奪下，該團隊觀察到台灣手搖飲產業蓬勃發展而產生大量茶渣，透過茶渣的回收再生，製成吸油產品，提供給相關河川保育團體或食品業循環使用，進而達到循環經濟的目的。評審團一致認為，團隊的題目從生活中出發，且提案具有高度完整性，不僅針對單一問題提出解決方法，而是提供了一套完整方案。此外，團隊實作出吸油產品的實作精神也很值得肯定。
特優獎則是來自建國中學與師大附中共同組隊的「軟體工程師改變世界」，其作品「SightPath-專為國高中生設計的資訊整合平台」以自身高三生的經驗出發，通過AI模型推薦學系探索活動，讓高中生找到最適合自己的科系。該團隊成員展現科技可以解決問題的信念與熱情，以及對平台後續發展完整規劃令評審印象深刻。
而獲得優選獎的Tech-Aided Elders則是運用科技及軟硬體資訊整合，帶給長者正向回饋並提升銀髮族的心理健康，評審認為面對即將來臨的高齡化社會，當提及高齡照護時不只關懷到其生理健康更延伸至長者的心理健康，對高中生來說十分難能可貴。
這次比賽決賽評審包含 5% Design Action副執行長黃詩妤、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠、社團法人台灣永續創新行動教育協會理事長魏名聰、台灣設計跨界交流協會理事長陳俊智以及台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙等，以永續概念、設計創新及科技應用等面向評分。
黃詩妤表示，從同學們的提案中，看到他們對生活周遭問題的關心、對環境生態的在乎 ．從天馬行空的創意到收斂為具體應用 ，轉化成今日的最終提案，對年輕學子的創新想法與落實計畫感到驚豔。