全聯黑五來了！「178款買1送1」清單1次看　iPhone 15優惠限300台

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即起至11月27日前，也是全聯家電預購入手好時機，「iPhone 15 PRO 256G(黑色/鈦原色/藍色)」每台40,400元，全台限量共300台，買再贈5,000福利點；「三星43吋 Odyssey Neo G7 Mini LED平面電競顯示器G70NC」每台36,500元，限量100台。
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同時，2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，即起至11月26日倒數最後2天，首日民生必需品優惠包、生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包、第三天特價商品優惠包、第四天特價商品優惠包、第五天特價商品優惠清單、第六天特價商品優惠清單，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！