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全聯黑五來了！「178款買1送1」清單1次看　iPhone 15優惠限300台

▲全聯開跑黑色購物節優惠，今起至12月31日前每週六、日會員使用PX Pay或全支付全額付款，單筆滿1,000元贈800元福利點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯開跑黑色購物節優惠，今起至12月31日前每週六、日會員使用PX Pay或全支付全額付款，單筆滿1,000元贈800元福利點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯開跑黑色購物節優惠，今起至12月31日前每週六、日會員使用PX Pay或全支付全額付款，單筆滿1,000元贈800元福利點，還有高達178款商品買1送1優惠，包括石二鍋鍋底、一風堂、白米都有買1送1優惠，且全聯限時推出iPhone 15預購優惠，全台限量300台，買就送5,000福利點。

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全聯響應黑五購物節，今起至12月31日前每週六、日，福利卡友於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點；週末加碼8%回饋，活動期間共12天。

限時在11月27日前，全聯秋冬必囤火鍋湯底買1送1優惠，包括石二鍋系列買1送1，任買2件特價200元；春野郭主義系列買1送1，任買2件特價185元；段純貞、胡同系列買1送1，任買2件特價220元；一風堂系列買1送1，任買2件特價228元，還能搭配桂冠全系列單筆每滿299元現折30元。

吃鍋搭飲料，「FOCO火烤純100%椰子水350ml」單瓶40元，買1送1，平均一瓶只要20元；煮鍋配碗熱騰騰白飯「大倉米舖日本牛奶皇后米/牛奶公主米(一等米)1.5kg」每包219元，買1送1，平均每包109.5元，共178款買1送1清單一次看

▲冷氣團來襲該吃火鍋了，主婦一見火鍋經典配料現在的售價傻眼，懷疑自己太久沒買「漲這麼多」，饕客曝早期曾買過一盒22元，相較時價已漲破113%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲限時在11月27日前，全聯秋冬必囤火鍋湯底買1送1優惠。（示意圖／記者徐銘穗攝）
即起至11月27日前，也是全聯家電預購入手好時機，「iPhone 15 PRO 256G(黑色/鈦原色/藍色)」每台40,400元，全台限量共300台，買再贈5,000福利點；「三星43吋 Odyssey Neo G7 Mini LED平面電競顯示器G70NC」每台36,500元，限量100台。

PXGo!全聯線上購同步歡慶黑五，小時達11/24-11/26單筆消費滿1,500元輸入指定折扣碼【BLACKFRI】折250元。隔日達黑五購物節11/27前加碼特開神券，滿1,500元折100元、滿6,000元折600元，單筆消費每滿千贈1,000福利點，單日單卡回饋上限1萬點，再搭配25周年滿2,000贈1,600點的8%，購物最高28%回饋，不限筆數最低0元免運送到家。

同時，2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，即起至11月26日倒數最後2天，首日民生必需品優惠包生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包第三天特價商品優惠包第四天特價商品優惠包第五天特價商品優惠清單第六天特價商品優惠清單，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！

▲好市多1111線上購物節，從11/6起跑為期7天，祭出千項線上商品優惠，還有滿萬折千活動。（圖／好市多提供）
▲2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，即起至11月26日倒數最後2天。（圖／好市多提供）

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