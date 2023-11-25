李榮浩3分鐘發10篇文！內容狂喊「我求你們」 用意曝光衝上熱搜
台灣「可愛教主」楊丞琳與38歲的大陸歌手李榮浩結婚四年多，小倆口婚姻生活幸福美滿。近期李榮浩到各地舉辦「縱橫四海」演唱會，沒想到今（25）日他上午卻突然在微博狂發10條微博，內容不斷寫上「我求你們了」，話題瞬間飆上熱搜榜，而完整內文看完後，也讓大批粉絲直呼：「男神太暖心了！」
記者潘毅／綜合報導
今（25）日晚間李榮浩將在杭州奧體中心體育場，為粉絲獻上完美的演唱會，沒想到上午他微博無預警洗版式發文，讓不少網友嚇得以為發生了什麼狀況，讓「李榮浩連發十條我求你們了」瞬間成為熱搜榜的關鍵字。
不過仔細一看李榮浩的10篇發文，發現內容全都相同，「今晚杭州來看演唱會的朋友，晚上的戶外太冷了，和白天完全不一樣，一定要多穿啊，秋衣秋褲全穿上，最好能有個羽絨服，不誇張，真的萬一熱了還能脫下來，最好再配個圍巾，反正一定要多穿啊，我求你們了」，只在文末加上了數字區別。
李榮浩「重要的事情說10遍」的舉動，讓不少粉絲感動不已，認為他就像是操心的爸爸一樣，擔心來演唱會觀眾的身體受寒受凍。許多網友也紛紛留言吐槽「知道了哥，我兩隻耳朵都聽到了」、「洗版到我手機都卡了」、「我手機通知直接跳10則，還以為出了大事」、「男神太暖心了」。
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